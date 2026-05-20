Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede sönen umutları ve korkuları yeniden canlandırdı. Sarsıntının ardından gözler hemen bilim insanlarına çevrildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda bölgede yürüttüğü saha çalışmaları, sarsıntının arkasındaki fayın geçmişine dair bilimsel gerçeklikleri aktardı.

Sarsıntının sismik kaynağı, Doğu Anadolu Fayı’ndan ayrılan ve toplam uzunluğu 200 kilometreyi bulan Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu. Keban Barajı'ndan başlayıp Malatya’nın güneyine kadar uzanan bu devasa kırık hat, 6 Şubat felaketinde kırılan Çığlık Fayı ile birleşiyor. Son deprem ise bu zonun içindeki Kale Fayı'nın güneydoğu ucunda patlak verdi. Bilim insanları bu hattı zaten adım adım izliyordu.

Geçmişteki yıkımın izleri hendeklerde bulundu

AFAD ve TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında, Fırat, Çukurova ve 19 Mayıs üniversitelerinden bilim insanlarıyla birlikte 2025 yılından beri bu bölgeyi kazdıklarını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çok çarpıcı bir detayı paylaştı. Araştırma heyeti, fay hattı üzerinde paleosismolojik amaçlı derin hendekler açtı.

"Açtığımız hendeklerde, bu fayın geçmişte yüzeyi tamamen yırtan, çok yıkıcı depremler ürettiğini kesin olarak saptadık. Bu veriler, fayın gelecekte de benzer büyüklükte yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkça gösteriyor."

Bu sözler, bölgedeki tehlikenin geçmediğini kanıtlar nitelikte oldu. Son sarsıntıda ise fayın tam orta bölümünde gerçekleşti ve yapılan mekanizma çözümleri de sol yanal doğrultu atımlı karakteri doğruladı. Kısacası, yer altındaki hareketlilik bilimsel öngörülerle birebir uyuşuyor.

6 Şubat’ın tetiklediği yeni bir süreç

Saha bulguları, yaşanan bu hareketliliğin bağımsız bir olay olmadığını ortaya koyuyor. Prof. Dr. Sözbilir, sarsıntıyı direkt olarak 6 Şubat 2023'teki büyük Kahramanmaraş-Pazarcık depreminin bir artçısı ya da onun tetiklediği bir kırılma şeklinde yorumluyor. Büyük felaketin yarattığı devasa enerji transferi, komşu fayları sırayla uyandırıyor.

Prof. Dr. Sözbilir, özellikle evi halihazırda hasarlı olan vatandaşları uyararak, resmi kurumlara bilgi vermeden ve kesin onay almadan binalara girilmemesi gerektiğinin altını çizdi.