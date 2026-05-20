Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gündoğdu, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte özellikle ortaya çıkan kurban derilerinin doğru muhafaza edilmesi başta olmak üzere yanlış yapılan işlemler neticesinde 500 bine yakın büyükbaş hayvan derisinin heba olduğu açıkladı.

Halil Gündoğdu: 500 bin büyükbaş hayvan derisi heba oluyor

Kurban Bayramı süreçlerinde yanlış deri yüzümü ve tuzlama yapılmayan işlemlerin başta dericilik sektörü olmak üzere jelatin ve kolajen fabrikalarının ciddi hammadde kaybıyla sonuçlandığını aktaran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gündoğdu, “Kurban Bayramı süresince yanlış deri yüzümü ve zamanında tuzlama yapılmadığı için 500 bin büyükbaş hayvan derisi heba olmaktadır.

Bu derilerle 10 milyon çift ayakkabı, 3 milyon kadın çantası üretilebilmektedir. Jelatin ve kolajen fabrikalarının hammadde kaybı da yaşanmaktadır. Ayrıca, deri ürünleri üretimi için hayvan kesimi yapılmadığı, aksine gıda sektörü amacıyla tüketilen hayvanların yan ürünleri olan derilerin sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırıldığı ve böylece ciddi bir döngüsel katma değer yaratıldığı unutulmamalıdır. Kurbanlık hayvan satanlara koyun adedi başına 2 Kg, sığır cinsi hayvan adedi başına da 6 Kg kaba tuz bulundurmak ve alıcıya vermek zorunluluğu getirmelidir.

Kesim yapacak kasaplar için kesim ve yüzümün nasıl yapılacağı, bağırsakların nasıl temizleneceği deri ve bağırsakların nasıl tuzlanacağı ve muhafaza edileceğine dair bilgileri ihtiva eden bir sayfalık bir açıklama notunun ilgililere dağıtılması sağlanmalıdır. Koyun ham derisi tulum halinde kesiksiz olarak çıkarılmalıdır, koyun ham derileri için 2 Kg, sığır cinsi ham deriler için 6 Kg kaba tuz deriye iyice yayılmalıdır, bağırsaklar temizlenip tuzlanarak plastik bir torbaya konulmalıdır, ham deri ve bağırsaklar hayır kurumlarına teslim edilene kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza edilmelidir, ham deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalanmamalıdır, ham deri tuzlandıktan sonra naylon poşete konulmamalı ve açık havada muhafaza edilmelidir.” dedi.

“İhracatı tabana yayacağız”

Öte yandan, deri ihracatının tabana yayılması için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizen Başkan Gündoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı sonu itibariyle bölgemizden gerçekleşen deri ve deri mamulleri ihracatının %65’ini, 350 aktif firmamızın içerisinden sadece 31 firmamız gerçekleştirmiş durumdadır. Sektörümüzün kümelenmesi ve güçlenmesi, ihracatın tabana yayılmasını sağlayacak, geride kalan firmalarımızı da oyunun içine daha güçlü bir şekilde dahil edecektir.

Bu amaç doğrultusunda üyelerimize yönelik saha çalışmaları başlatılmış olup ilk olarak Mayıs ayı içerisinde deri ve kürk konfeksiyon firmalarımız yerinde ziyaret edilmiştir. Periyodik olarak tüm alt sektör gruplarında EDMİB bünyesindeki her şehirde üye firmalarımızla istişareler gerçekleşecektir. Firmalarımızın taleplerine göre şekillenecek fuar ve heyet organizasyonları, eğitim ve kümelenme çalışmalarının ihracatın tabana yayılmasında pozitif bir katkı sunacağı değerlendirilmektedir.”