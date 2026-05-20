Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Kocakale, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak’ın da hazır bulunduğu görüşmede, adli alandaki kurumsal iş birliğini artıracak ve koordinasyonu güçlendirecek önemli başlıklar ele alındı.

İş birliğini güçlendirecek stratejik görüşme

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kritik görüşmede, İzmir genelindeki ceza infaz kurumlarının mevcut durumu, güncel işleyiş yapısı ve operasyonel verimliliği üzerine detaylı analizler yapıldı. Ziyaret kapsamında, kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması adına karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, ceza infaz sisteminin modernizasyonu ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Anlamlı ziyarete plaketle teşekkür

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesini ise "Ceza İnfaz Personeli Günü" kapsamında kentte yürütülen ve planlanan çalışmalar oluşturdu. Değerlendirmelerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Kocakale’ye günün anısına bir plaket takdim etti. Anlamlı buluşma, heyetin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.