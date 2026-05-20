Menemen, 19 Mayıs coşkusunu tarihinin en büyük meydan buluşmalarından biriyle karşıladı. Yapımı tamamlanan 23 bin metrekarelik "Kent Gözü Rekreasyon Alanı", on binlerce İzmirliyi bir araya getiren görkemli bir törenle hizmete girdi.

Sosyal yaşam alanlarından spor komplekslerine kadar her detayı barındıran merkezin açılış gecesinde ünlü sanatçı Semicenk sahne aldı.

Proje, zengin donatısıyla dikkat çekerken merkezin kapılarını açmasıyla birlikte kafeler, restoranlar, vitamin barlar ve yeni nesil çocuk oyun alanları tek bir çatı altında birleşti. Spor tutkunları da unutulmadı. Alan içerisine inşa edilen basketbol, voleybol ve futbol sahaları ile tenis kortları, ilk günden gençlerin akınına uğradı.

Seyir terasından pati parka kadar her şeye hitap ediyor

Menemen Belediyesi ekiplerinin yoğun bir mesai harcayarak tamamladığı rekreasyon alanı, sadece klasik bir park projesi değil. Kent manzarasını ayaklar altına seren seyir terası ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak amfi oturma alanı, projenin en iddialı noktaları arasında yer alıyor. Evcil hayvan sahipleri için özel olarak tasarlanan pati park ve ailelerin konforunu artıracak bebek bakım kabinleri gibi ince düşünülmüş detaylar çok beğenildi.

Özellikle 19 Mayıs seçildi

Açılış tarihinin bilinçli seçildiğini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu gururu 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde paylaşmak istediklerini söyledi. İstiklal mücadelesinin başladığı günü yeni nesil bir yatırımla selamladıklarını ifade eden Pehlivan, "Vatandaşlarımızı bu muhteşem alanla buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu adımı anlamlandırabilmek için Türk milletinin kurtuluş meşalesinin yandığı günü tercih ettik" dedi.

"İzmir’in enlerini Menemenlilerle buluşturacağız"

Belediyecilik vizyonunda çıtayı yukarı koyduklarını anlatan Başkan Aydın Pehlivan, her aya yeni bir açılış sığdırdıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet vizyonunu yerelde sürdürmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hemşehrilerimize net bir söz verdik. Türkiye'nin, Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in enlerini, en iyi projelerini Menemenlilerle buluşturacağız. Elbette burada durmayacağız. Önümüzdeki günlerde fark yaratacak, ezber bozacak yeni yatırımlarımızı da sırayla hayata geçireceğiz."

Semicenk ile alandaki herkes coştu

Protokol üyelerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından sahne, gecenin asıl sahiplerine, yani sanatçılara kaldı. Hakan Doğanay ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun dinamik sunumuyla başlayan müzik programında, ilk olarak Grup Seyrek, ardından Okan Bear ve Royal sahne aldı. Alanı dolduran kitlelerin sabırsızlıkla beklediği an ise gecenin finalinde yaşandı.

Sahnede yerini alan Semicenk, dillerden düşmeyen hit şarkılarını bu kez Menemen’deki on binlerce müzikseverle hep bir ağızdan seslendirdi..

