İzmir’de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin rotalarından biri haline gelen Teos Park Çamlık, Seferihisar’daki konumuyla özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Şehir merkezine yaklaşık 55 dakika uzaklıkta bulunan alan, hem günübirlik ziyaretçiler hem de kamp severler için sakin bir alternatif sunuyor.

Kızılçam ormanlarının içinde serin bir ortam sunuyor

Yaklaşık 10 hektarlık alan üzerine kurulu olan Teos Park Çamlık, kızılçam ağaçlarıyla çevrili yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki gölgelik alanlar, sıcak havalarda serin bir ortam oluşturuyor. Bu nedenle özellikle hafta sonlarında ailelerin piknik için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Alanda mangal yapmak isteyen ziyaretçiler için uygun noktalar da bulunuyor. Geniş oturma alanları ve doğal yapısı sayesinde kalabalığa rağmen bunaltmayan bir atmosfer oluşuyor.

Kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler için tercih ediliyor

Teos Park Çamlık yalnızca piknik alanıyla değil, doğa yürüyüşü imkanlarıyla da öne çıkıyor. Bölgedeki yürüyüş yolları, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kamp yapmayı sevenler de özellikle yaz döneminde burada gece konaklamayı tercih ediyor.

Doğal manzara ise fotoğraf çekmeyi sevenlerin ilgisini artırıyor. Gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada sık sık paylaşılıyor.

Sığacık ve tarihi atmosfer bölgeye ayrı bir hava katıyor

Teos Park Çamlık çevresinde bulunan Sığacık Limanı ve tarihi kale, bölgenin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Doğa ile tarihi dokunun yan yana bulunması ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor.

Bölgen sessiz yapısını büyük ölçüde korumasıyla biliniyor. Özellikle şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için kısa süreli bir kaçış alanı gibi görülüyor.

Teos Park Çamlık’a nasıl gidiliyor?

İzmir merkezden özel araçla bölgeye ulaşmak isteyenler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir-Çeşme Otoyolu ve İzmir-Seferihisar Yolu güzergahını kullanarak Sığacık yönüne ilerliyor. Akkum Caddesi üzerinden devam eden sürücüler, Teos Caddesi bağlantısıyla Teos Park Çamlık’a ulaşabiliyor.

Seferihisar ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, yaz sezonunda İzmir çevresinden gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği doğal alanlardan biri olmayı sürdürüyor.