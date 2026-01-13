Ege Bölgesi’nin sismik hareketliliği üzerine çalışmalarını sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’in Aliağa ilçesinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığını duyurdu. AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Sözbilir, Aliağa sınırları içerisinde yer alan Güzelhisar Fayı'nda son beş günlük süreçte 10’a yakın sarsıntı kaydedildiğini belirterek, bölgedeki jeolojik riskin boyutlarına dair hayati veriler paylaştı.

Bilimsel Hendek çalışmaları fayın statüsünü değiştirdi

Güzelhisar Fayı üzerinde yaz aylarında gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırmaları, bölgedeki deprem tehlikesinin sanılandan daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Prof. Dr. Sözbilir, yapılan hendek kazıları ve sismik incelemeler sonucunda, daha önce "potansiyel aktif" olarak nitelendirilen bu hattın artık "diri fay" sınıfında değerlendirildiğini açıkladı. Yaklaşık 25 kilometre uzunluğa sahip olan bu kırığın, geometrik yapısı ve enerji biriktirme kapasitesi itibarıyla 6,7 büyüklüğüne ulaşabilecek yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğu saptandı.

2 bin yıllık sessizlik büyük bir enerji birikimine işaret ediyor

Paleosismolojik veriler, Güzelhisar Fayı'nın tarihsel süreçteki karnesini de netleştirdi. Yapılan teknik analizlere göre, söz konusu fay hattı son 10 bin yıllık zaman diliminde üç kez büyük ölçekli ve yıkıcı deprem üretti. Ancak kırığın en son milattan sonra 105 yılında harekete geçtiği tespit edildi. Yaklaşık 1921 yıldır suskunluğunu koruyan fayın, deprem tekrarlama periyodu açısından riskli bir evrede olduğu değerlendiriliyor.

Aliağa için yerel ölçekte ciddi risk uyarısı

Son günlerde meydana gelen ve en büyüğü 3,8 olarak ölçülen sarsıntıların fayın orta segmentlerinde yoğunlaştığını belirten Sözbilir, bu hareketliliğin hem üniversite birimleri hem de AFAD tarafından anlık olarak izlendiğini kaydetti. Yaşanan küçük ölçekli depremlerin daha büyük bir sarsıntının "öncüsü" olup olmadığı konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Sözbilir, olası bir kırılma durumunda özellikle sanayi tesislerinin yoğun olduğu Aliağa bölgesinde lokal düzeyde ağır hasarların meydana gelebileceği konusunda yetkilileri ve bölge halkını uyardı.

Sındırgı’daki hareketlilik yavaşlama eğiliminde

Haberin bir diğer önemli ayrıntısı ise Balıkesir cephesinden geldi. Ağustos ayının ortalarından itibaren Sındırgı ilçesinde yoğunlaşan deprem fırtınasının seyrine değinen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, buradaki sismik aktivitenin düşüş trendine girdiğini belirtti. Bölgedeki sismik hareketliliğin azalmaya başlaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedilirken, uzmanlar Ege ve Marmara geçiş hattındaki tüm fay hatlarının titizlikle takip edilmeye devam edileceğini yineledi.