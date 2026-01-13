Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın su krizi ve Çankaya Katlı Otoparkı konusundaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çankırı, yerel yönetimin sorumluluktan kaçtığını iddia ederek Tugay’ı "gelire ortak, krize seyirci" kalmakla suçladı.

"Resmi verileri yok sayamazsınız"

Ceyda Bölünmez Çankırı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilgili bakanlıkların paylaştığı verilerin İzmir’in su hassasiyetini açıkça ortaya koyduğunu savundu. Başkan Tugay’ın "kuyu izni verilmiyor" yönündeki açıklamalarını eleştiren Çankırı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumlarının resmi beyanlarının görmezden gelinemeyeceğini belirtti. İzmirlilerin susuzlukla mücadele ettiğini vurgulayan Çankırı, "Kendi başvurularınızda resmiyet arayıp her kapıyı çalarken, devletin kurumları açıklama yaptığında neden bunu yok sayıyorsunuz?" diyerek Tugay’a yüklendi.

Çankaya Katlı Otoparkı ve "sorumluluk" tartışması

Haberin bir diğer önemli başlığı ise tahliyesi ve geleceği tartışma konusu olan Çankaya Katlı Otoparkı oldu. Çankırı, Büyükşehir Belediyesi’nin otopark zamlarına gelince imza yetkisini kullandığını, ancak kriz anında muhatap olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü göstermesini "kabul edilemez" bir anlayış olarak niteledi. Belediyenin hisse sahibi olması nedeniyle doğrudan sorumlu olduğunu hatırlatan Çankırı, Tugay’ı esnafın yanında olmamakla ve çözüm masasından kaçmakla itham etti.

"Gelir varken ortak, kriz varken seyirci"

Belediyecilik anlayışının sadece yetki ve geliri sahiplenmek olmadığını ifade eden Çankırı, sorunlarla yüzleşme zamanı geldiğinde başkalarının işaret edilmesini eleştirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün süreç boyunca resmi yazışmalarla şeffaf bir tutum sergilediğini ve esnafın sesine kulak verdiğini belirten Çankırı, Başkan Tugay’ın "muhatap ben değilim" deme lüksünün olmadığını, kepenk kapatan insanların yanında durması gerektiğini savundu.

Olayın geçmişi: Karşılıklı "Ayna" ve "Yalan" atışması

Bu sert tartışmanın fitili, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün AK Parti’nin İzmir yatırımlarını eleştirmesiyle ateşlenmişti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bu eleştirilere "Sanıyoruz ki açıklamaları aynaya karşı" diyerek yanıt vermiş ve yerel yönetimi bahane üretmekle suçlamıştı.

Saygılı’nın eleştirilerine cevap veren Cemil Tugay, aynaya baktığında halka doğruları söyleyen birini gördüğünü ifade ederek şu iddialarda bulunmuştu:

Tugay, Eylül ayında yapılan kuyu başvurularına yanıt alamadıklarını ve DSİ’nin kamuoyunu yanılttığını savundu. Köylerdeki küçük çaplı izinlerin ana su sorununu çözmeyeceğini belirterek, büyük su kaynaklarına erişim sağlayacak kuyulara ihtiyaç duyduklarını söyledi. Su ve çöp gibi hayati konuların siyasi polemik malzemesi yapılmasını ayıpladığını belirten Tugay, "Bizim derdimiz kavga değil, hizmettir" mesajını vermişti.