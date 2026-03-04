Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Mart Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleşti.

Toplantı öncesinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Duman, hem ülke hem de ilçe gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Duman’dan SGK çıkışı: Kamu binalarını neden bizden alıyorsunuz?

İller Bankası’nın belediye bütçesinden yaptığı kesintilere tepki gösteren Duman, “Ödeneklerimizi azaltarak hiçbir yere varılmaz. Mağdur olan emekçi, işçi, hizmet alamayan Bucalı vatandaşlardır. Kamu binalarını neden bizden alıyorsunuz. Biz de kamu kurumuyuz. Kimin malını bizden alıyorsunuz? Hem giderlerimizi kısıtlıyordunuz hem de elimizdeki kaynakları kısıyorsunuz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu halkın huzuru için emek veriyoruz. Üretmeliyiz, çalışmalıyız. Herkes sorumluk alanlarını yerine getirerek bunu sağlamalıyız” dedi.

Bozuk yol açıklaması: Problemli yollar 20 yılın birikmiş sorunu

Muhalefet tarafından gündeme getirilen ‘bozuk yollar’ üzerine açıklamalar yapan Başkan Duman, “Yollarda problem yaşandığını biliyorum. Bu 20 yılın birikmiş sorunu. Çözümü için mücadele etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi ile ciddi bir seferberlik başlattık. En sorunlu yollardan başlayarak yol yapımı, onarım çalışmalarına başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarımıza yardım ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile asfalt plent tesisimizi çalıştırmaya başlıyoruz. İZBETON ile çalışmalara başlıyoruz. 20 gündür çalışıyorlar. Oradan gelen asfaltlar Buca sokaklarına serilecek” diye konuştu.