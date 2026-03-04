Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in iki büyük ilçesi Buca ve Karşıyaka’da esnaf, belediye yönetimlerinin uygulamaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir yanda söz verilmesine rağmen başlatılan icra takipleri, diğer yanda hukuki statüsü tartışmalı yeni pazar projeleri esnafı sokağa döktü.

Buca’da sözler unutuldu: Usulsüz tahsilat icraya düştü

Buca Belediyesi’nde yaşanan krizde, Belediye Başkanı’nın esnaf toplantısında yüzlerce kişinin önünde “usulsüz olduğunu kabul ederek kaldıracağız” dediği ödemeler, verilen sözlerin aksine esnafın siciline işlendi. Paylaşılan belgelerde, esnaftan geçmişe dönük "Katı Atık Ücreti" adı altında yüklü miktarlarda tahsilat istendiği görülüyor. Esnaf, bizzat başkan tarafından "iptal edilecek" denilen bu borçlar nedeniyle bugün icra dosyalarıyla karşı karşıya kalmış durumda.

“Yönetemiyorsunuz!”

Buca Şirinyer Pazaryeri’nde esnafla bir araya gelen belediye yönetiminin arasında yaşanan polemik gündeme geldi. Toplantıda söz alan İzmir Pazarcılar Odası Başkan Adayı Faysal Acar’ın, belediye yönetimine hitaben “Yönetemiyorsunuz! Beni ötekileştirmeye çalışıyorsunuz, bu bir ekmek davasıdır ve biz katı atık bedeli ödemeyeceğiz” çıkışı üzerine Belediye Başkanı’ndan beklenmedik bir itiraf gelmişti.

Belediye Başkanı Görkem Duman ise Acar’ın “katı atık bedellerinin yasal olmadığı” yönündeki görüşüne hak vererek esnafın önünde, “Sizler de yasal olmayan bir şey istemiyorsunuz, değil mi? Tamam, katı atık bedellerini kaldırıyorum” sözünü vermişti. Ancak bugün gelinen noktada, bizzat başkanın “usulsüz” dediği bu bedellerin esnaf siciline işlendiği ve tahsilat için icra işlemlerinin başlatıldığı ortaya çıktı.

“Bostanlı Pazaryeri rant kapısı yapılamaz!”

Karşıyaka’da ise Bostanlı Pazaryeri üzerinden yeni bir kriz patlak verdi. Belediyenin 9-10-11 tarihlerinde başvuru alacağını duyurduğu ikinci bir pazar projesine esnaf ve bölge halkı sert tepki gösteriyor. İzmir Pazarcılar Odası Başkan Adayı Faysal Acar, alanın mülkiyetinin Milli Emlak’ta olduğunu hatırlatarak, yapılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu savundu.

Acar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burası kimsenin babasının malı değil! Karşıyaka’nın ikinci bir pazara ihtiyacı yok. Bu proje sadece trafiği felç etmekle kalmayacak, Karşıyaka Çarşı esnafını bitirecek, vatandaşın hafta sonu huzurunu kaçıracaktır. Kendi imkanlarımızla, kendi alın terimizle yaptığımız çatının ve altyapının, vergi levhası bile olmayan kişilere kullandırılmasına rızamız yoktur.”

“Elektriğimizi usulsüz kullandırıyorlar”

Pazaryerindeki altyapı ve elektrik aboneliğinin esnafa ait olduğunu belirten Faysal Acar, her Çarşamba şalterlerin indirildiğini ancak Pazar günleri "bit pazarı" adı altında gelen, kaydı kuydu olmayan kişilere esnafın elektriğinin ve malzemesinin kullandırıldığını iddia etti. Acar, belediyeyi bu suça esnafı ortak etmeye çalışmakla suçladı.

Bakanlık ve Valiliğe çağrı

Mevzuatın bu alanda ikinci bir pazara izin vermediğini, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Valiliğe defalarca yazı yazıldığını hatırlatan esnaf temsilcileri, “Adressiz ilanlarla, belediye sorumluluk almadan el altından paralar toplanıyor. Üç beş rantçının isteğiyle esnafın ekmeğiyle oynanmasına müsaade etmeyeceğiz” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Karşıyaka ve Buca esnafı, belediyelerin bu geri adım atmayan tavrı karşısında hukuki mücadelelerini büyüteceklerini ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını duyurdu.

