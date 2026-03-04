Trendyol Süper Lig’de üst üste dört maçtır galibiyet elde edemeyen ve gol sıkıntısı yaşayan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı RAMS Başakşehir FK maçını adeta “kader maçı” olarak görüyor. Sezona Avrupa kupaları hedefiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, uzun süre ligde üst sıralarda yer aldı.

Göztepe’nin lig performansı

Göztepe, sezon boyunca çoğu haftayı ilk 5 içerisinde tamamladı. Ligin 2’nci ve 10’uncu haftalarında 7’nci sıraya gerileyen İzmir temsilcisi, diğer haftalarda istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer aldı. Ancak son haftalardaki puan kayıpları, rakipleriyle farkı açma fırsatını değerlendirememe sorununu beraberinde getirdi. Şu anda 6’ncı sıradaki Başakşehir ile Göztepe arasındaki fark sadece üç puan.

Avrupa hedefinde kritik haftalar

Göztepe, kritik deplasman öncesinde 42 puanla 5’inci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler gibi Avrupa hedefi olan RAMS Başakşehir FK ise son galibiyetlerle puanını 39’a yükseltti. Sezonun ilk yarısında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda rakibini 1-0 mağlup eden Göztepe, İstanbul’dan puan alması halinde ikili averaj avantajını da ele geçirecek. Olası bir mağlubiyet durumunda ise Göztepe, kesin olarak 6’ncı sıraya gerileyerek Avrupa potasından çıkmış olacak.

Taraftarlar takımlarına güveniyor

Göztepeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda takımlarına destek mesajları yayınladı. Futbolculara yönelik sert eleştirilerden kaçınılması gerektiğini belirten taraftar grupları, takımın sonuna kadar yanında olacaklarını vurguladı.