Son Mühür - Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Survivor’a katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Üşümezsoy, iddialı bir şekilde, "Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki kadroyu da gördüm. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” ifadelerini kullandı.
''Tabii giderim....''
Deprem Bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu. Yeni sezonu merakla beklenen ‘Survivor’a katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise iddialı bir açıklama yaptı:
Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu”
Acun'la arası bozukmuş
Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden bilim insanı, “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” dedi.
Şener Üşümezsoy, yıllar önce katıldığı bir televizyon programı için gittiği Kenya’daki deneyimini paylaştı:
“Kenya’ya çekime gittik, bir yarışma programı için. Ben bir anda timsah dolu göle atladım ve yüzmeye başladım. Tuğba Özay da vardı, çılgın bir kız. Onunla açıldık ve yüzdük. Çünkü ben araştırmıştım ve timsahların dört ayağını yere basmadan avlarına saldıramadığını öğrenmiştim. Bunun verdiği güvenle çok rahat yüzdüm ve yapım çok güzel görüntüler almıştı. Ama buna rağmen çok korkmuşlardı.”