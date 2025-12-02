Son Mühür - Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Survivor’a katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Üşümezsoy, iddialı bir şekilde, "Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki kadroyu da gördüm. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” ifadelerini kullandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu. Yeni sezonu merakla beklenen ‘Survivor’a katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise iddialı bir açıklama yaptı:

Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu”

Acun'la arası bozukmuş

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden bilim insanı, “Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” dedi.