Son Mühür- “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Murat Cemcir’in geçtiğimiz çarşamba günü evinde ani şekilde rahatsızlandığı öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılan tetkiklerinde iç kanama geçirdiği belirlenmiş ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklanmıştı.

“Gerekli müdahaleler yapıldı”

Dün hastaneden yapılan resmi açıklamada, Cemcir’in “divertikül kanaması” nedeniyle tedavi altına alındığı belirtilerek şu bilgilere yer verilmişti:

“Divertikül kanaması ile hastanede gerekli müdahaleler yapıldı. Yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor.”

Cemcir’den iyi haber

Bugün ise ünlü oyuncudan beklenen sevindirici gelişme geldi. Gel Konuşalım programında konuşan sunucu Ece Erken, Cemcir’in yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.

“Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış”

Erken, oyuncunun yaşadığı sağlık sorununa ilişkin şu bilgileri paylaştı:



“Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış.”

Yoğun bakımdan çıkarılan Murat Cemcir’in tedavisinin devam ettiği, doktorların durumunu yakından takip ettiği öğrenildi