Son Mühür- Demirtaş, X hesabında yalnızca belirli bir kitleye hitap eden içerikler paylaştığını belirtti. Ünlü ekonomistin finans içeriklerine erişim için abonelik bedelinin aylık 372 TL olduğu öğrenildi. Demirtaş, abonelere özel paylaşım ve sohbet odaları düzenlediğini açıklayarak “Profesyonel işi finans olmayan iş insanları, şirket sahipleri, yatırımcılar ve beyaz yakalar için paylaşım yapacağım” ifadesini kullandı.

“Üst düzey yönetici değilseniz abone olmayın”

Prof. Dr. Demirtaş, yaptığı bir diğer paylaşımda ise abonelik sistemine dahil olmak isteyen kullanıcıları kazanç seviyesine göre sınırladığını duyurdu. Ünlü ekonomist, “Eğer iş insanı, üst düzey yönetici, beyaz yaka ya da aileden kapitali olan biri değilseniz lütfen abonelikten çıkın” diyerek açık bir çağrıda bulundu.

“Dar gelirli ve öğrenciler abone olmasın”

Tepkilerin ardından ikinci bir paylaşım yapan Demirtaş, açıklamasını daha da detaylandırdı. Öğrenciler, memurlar ve dar gelirli kullanıcıların abonelik sistemine dahil olmasının kendisini üzdüğünü belirten Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Çok uyarmama rağmen hala bazı öğrenciler ve dar gelirliler kendi bütçelerinde büyük fedakârlık yaparak abone oluyorlar. Lütfen abone olmayın, olduysanız yenilemeyin. Bu abonelik sadece iş insanları, üst düzey yöneticiler ve beyaz yakalar için uygun.”

Demirtaş ayrıca, abonelerden gelen mesajlara yanıt yetiştiremediğini belirterek, “Bu iş benim ana işim değil, sadece hobi olarak yapıyorum. Yetişmem imkânsız hale geliyor” ifadelerini kullandı.