Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop merkezli altı ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada şüphelilerin hesap hareketlerinde toplam 524,5 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı baskın

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon, Sinop, İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30’u tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Milyonluk hesaplar ve mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançlara yönelik de işlem yapıldı. Şüphelilere ait 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu.

Yetkililer, operasyonun yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Şüphelilerin yöntemleri belirlendi

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin;

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları,

Bu siteler aracılığıyla para transferlerine aracılık ettikleri,

Sosyal medya üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve

Vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

Savcılıklar tarafından şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.

“Toplumun geleceğini tehdit eden bir suç”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

Bakan Yerlikaya, operasyonu yürüten tüm jandarma personeline teşekkür ederek, siber suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.