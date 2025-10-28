Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi, Balıkesir Sındırgı merkezli depremler nedeniyle beşik gibi sallanıyor. Sarsıntılar Balıkesir’in yanı sıra diğer şehirlerde de hissedilirken, uzmanlar uyarılarda bulundu.

Balıkesir’de dün gece yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İzmir’den çok sorular alıyorum. İzmir’deki yıkıcı deprem için beklediğimiz yer İzmir çukurun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığıdır. Eğer burada bir deprem olursa Bornova Ovası’nda bir felaket olur aynı zamanda Bayraklı‘da Karşıyaka’da Alaybey’de Çiğli’de çok fazla etkileri görülür. O nedenle bu bölgelerde ivedi olarak yer yapı güvenlik belgesi Jeofizik ve inşaat mühendisleri tarafından çıkarılıp tapuya işletilmesi gerekir. Eğer bu adım atılırsa olumsuz bir İzmir olumsuz bir Türkiye’yi ancak yaratabiliriz” sözleri dikkati çekmişti.

"Bu bölgede depremler bitmez"

Paylaşımının ardından Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Ercan, Ege Bölgesi’nde yaşanan deprem fırtınasını değerlendirdi; İzmir özelinde görüşlerini detaylandırdı. “Bu bölgede depremler bitmez” sözleriyle yaşananları yorumlayan Prof. Dr. Ercan, Balıkesir Sındırgı depremlerinin etkisinin İzmir’de neden bu kadar çok hissedildiğine dair soruları yanıtladı.

“Bir yerin yıkılması için ille de bulunduğunuz şehirde deprem olması gerekmez” mesajı veren Ercan, “Zemin yapınız kötüyse başka bir ilde olan deprem de sizin şehrinizde yıkıntılara neden olabilir. Bu durumun herkes tarafından dikkate alınması gerekiyor” dedi. İzmir’in gevşek bir toprak yapısına sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ercan, “Alüvyonlar var ve şehir tarım arazilerinin üzerine kurulduğu için burada depreme karşı tehlike var. Şehrin yapılaşmasının önemle ele alınması gerekiyor. İzmir’deki herhangi bir deprem olduğunda yıkım beklediğimizin yerin kent çukurunun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığı olduğunu söyledim. Soruyorum, deprem olduğunda neden Balçova ya da Yamanlar bölgesi çok etkilenmedi? Çünkü burası dağlık bir alan ve toprağı daha sert. Ancak Karşıyaka Alaybey, Bayraklı, Menemen, Bornova… Buraların toprak yapısı gevşek olduğu için olası bir depremde daha çok bu alanlar etkilenecektir.”

“Her türlü senaryoya karşı..."

İzmir’de beklenen depremin henüz olmadığını söyleyerek açıklamalarına devam eden Ercan, “30 Ekim 2020 depremi İzmir’de değil, Sisam Adası’nda oldu. Bu yaşanan depremler de İzmir ile ilgili değil. İzmir’in fay hatları henüz kendi depremini üretmedi. Şehrin, ileride yaşanabilecek her türlü senaryoya hazırlıklı olması lazım. Şu anda yerel adımlara baktığımda şehrin Yamanlar’a doğru yapılaşmaya başladığını gözlemliyorum. Bu iyi bir şey. Ancak yerel yönetimlerin o bölgeye daha çok sosyal alanlar entegre etmesi, yapılaşmayı kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Sadece evin yapılması yetmez” diye konuştu.