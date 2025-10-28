Son Mühür / Yiğit Uzun- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, başta İzmir ve Manisa olmak üzere 10 şehirde hissedildi. Sarsıntı, deprem geçmişi yüksek olan İzmir’de endişe yarattı. Uzmanlar, kentin 21 farklı fay hattının etkisi altında olduğunu belirterek İzmir’in deprem direncinin acilen artırılması gerektiğini vurguluyor.

İzmir’in altından geçen diri faylar

MTA verilerine göre İzmir’in merkezinden İzmir fayı, Tuzla fayı, Seferihisar fayı, Kemalpaşa fayı, Menemen fayı ve Güzelbahçe fayı gibi diri faylar geçiyor. Bu faylar; Balçova, Narlıdere, Konak, Bornova, Seferihisar, Torbalı, Kemalpaşa, Urla ve Gaziemir gibi ilçelerin altından veya çok yakınından ilerliyor.

Uzmanlardan kritik uyarı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İzmir’in üzerinden bu kadar fazla aktif fay geçen başka bir şehir yok. 7.0 büyüklüğünü aşan deprem üretme potansiyeline sahip en az 15 fay hattı bulunuyor” diyerek uyardı.

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise İzmir’de 21 fay tespit ettiklerini, bunlardan 17’sinin diri fay sınıfında olduğunu açıkladı.

Riskin en yüksek olduğu ilçeler

Deprem riski en yüksek bölgeler; Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ olarak öne çıkıyor. Bu ilçelerdeki birçok bina 30 yaşını geçmiş durumda. Uzmanlar, kentin yeniden yapılandırılması ve özellikle yüksek katlı yapıların zemin analizlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirtiyor.

Sıvılaşma tehlikesi: Bayraklı ve Çiğli alarm veriyor

Uzmanlara göre Karşıyaka-Çiğli hattı ile Bayraklı bölgesinde zemin sıvılaşma riski çok yüksek. Bu bölgeler deltada yer aldığı için büyük bir depremde denize doğru kayma tehlikesi bulunuyor. Özellikle 80-100 katlı yüksek yapılar için büyük risk söz konusu.

Zemin açıdan görece güvenli bölgeler

Yüksek kotlardaki kayalık zeminlere sahip Buca’nın büyük kısmı, Bornova Evka-3, Osman Gazi Mahallesi ve Balçova’nın bazı kesimleri zemin dayanımı açısından nispeten güvenli kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, sadece zemine bakarak güvenli bina tanımlanamayacağını; mühendislik parametrelerinin ve yapı denetimlerinin de belirleyici olduğunu vurguluyor.

Fay hatlarının mahalle mahalle güzergahı

Güzelbahçe: Maltepe 23. Sokak’tan başlayıp Narlıdere’ye uzanıyor.

Narlıdere: Gaziler Parkı’ndan başlayıp Balçova Üçkuyular’a kadar ilerliyor.

Konak–Bornova: Yeşiltepe’den başlayarak Altındağ’a ulaşıyor.

Torbalı–Gaziemir: Torbalı’dan başlayıp Gaziemir Evka 7’ye uzanıyor.

Karşıyaka–Bayraklı: Bayraklı Emek Mahallesi’nden başlayıp Bornova Kızılay Mahallesi’nde son buluyor.

Seferihisar–Güzelbahçe: Denizde başlayıp Ulamış üzerinden yerleşim alanlarına ilerliyor.

İzmir 1. derece deprem bölgesi

İzmir, Türkiye’nin birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Balıkesir, Manisa, Muğla ve Aydın gibi illerle birlikte aynı risk kategorisinde bulunuyor. Bu nedenle kentteki yapı stoğunun güçlendirilmesi, yeni binalarda ise zemin etüdü ve yönetmeliklere uygun inşaatın zorunlu hale getirilmesi gerekiyor.