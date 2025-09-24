Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son günlerde meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Son 3 günde M4,6, M4,2 ve M4,7 büyüklüğünde üç deprem kaydedilirken, bu durum bölge halkında endişeye yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son olarak 24 Eylül 2025 tarihinde sabaha karşı 01:27'de 4.5 büyüklüğünde (Mw) bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen bu depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirtildi.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan değerlendirme

Konuya ilişkin Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, bölgede daha önce meydana gelen M6,1, M5,1 ve M5,0 büyüklüğündeki depremlere rağmen tam olarak boşalmayan bir gerilim olduğuna dikkat çekti. "Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor," ifadelerini kullanan Prof. Ercan, Sındırgı'daki yapıların "yorgun" olduğunu ve bu durumun büyük bir deprem olasılığını şaşırtıcı hale getirmeyeceğini belirtti. Ayrıca, artçı depremlerin uzun bir süre devam edebileceği ve bu durumun tıpkı aynı fay hattının uzantısında yer alan Simav depremi gibi bir sürece işaret ettiğini ekledi.

TOKİ konutları güvenli sığınak mı?

Sındırgı halkının tedirginliğini gidermek amacıyla çözüm önerisinde de bulunan Prof. Ercan, bölgede inşa edilen TOKİ konutlarının sağlam zeminde ve sağlam yapılar olduğunu vurguladı. Ercan, bu konutların depreme karşı dayanıklı olduğunu belirterek, halkın bir an önce bu güvenli konutlara yerleşmesini tavsiye etti.

Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler

Uzmanlar, bölgedeki sismik aktivitenin devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Deprem anında paniğe kapılmamak, sağlam eşyaların altına veya yanına sığınmak hayati önem taşıyor.

Deprem sonrasında ise hasarlı binalardan uzak durmak, yetkililerin açıklamalarını takip etmek ve artçı sarsıntılara karşı tetikte olmak gerekiyor. Bölge halkının can ve mal güvenliği için ev içi ve çevresel risklere karşı önlemler alması, uzmanların en önemli tavsiyeleri arasında yer alıyor.