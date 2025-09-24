İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fal ve astroloji alanında hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

"Faladdin" ve "Binnaz" dosyası

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi olan Taşdelen’in, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak haksız kazanç elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu belirtildi.

Suç gelirinin yurt dışına aktarıldığı iddiası

Hazırlanan iddianamede, Taşdelen’in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ aracılığıyla elde edilen gelirlerin, falcılık faaliyetleri kapsamında yasak cihaz ve yöntemlerle sağlandığı ifade edildi.

Şirketin yasal ticari faaliyet görünümü altında suç gelirini akladığı, bu gelirleri vergi ödemeleriyle meşru kazanç gibi göstermeye çalıştığı ileri sürüldü. Ayrıca, şirket hesaplarından yurt dışına para transferleri yapıldığı tespitine yer verildi.

7 yıla kadar hapis talebi

Savcılık, Taşdelen’in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.