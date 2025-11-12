Son Mühür- Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşları depreme dayanıklı ev seçiminde bilimsel verilere dayalı hareket etmeye çağırdı. Ercan, özellikle ev alacak veya kiralayacak kişilere, yapının altındaki zeminin özelliklerini ve deprem sırasındaki davranış biçimini öğrenmelerini tavsiye etti. Deprem yıkımlarının büyük bir kısmının zemin kaynaklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, alınacak basit önlemlerin hayat kurtaracağını belirtti.

Deprem yıkımında zemin faktörü yüzde 65

Prof. Dr. Ercan, depremde yaşanan yıkımların nedenlerine dikkat çekerek, yıkımların yüzde 65’inin doğrudan yapının oturduğu zeminin kötü davranışından, yalnızca yüzde 35’inin ise yapısal kusurlardan kaynaklandığını ifade etti. Bu veri, ev seçiminde zemin etüdünün hayati önem taşıdığını ortaya koyuyor. Evin, deprem dalgaları sırasında aşırı kalkması ve rezonansa girerek çalkalanması gibi durumların yapının göçmesine yol açan başlıca riskler olduğunu belirtti.

Yeni ev alacaklara üç kritik tavsiye

Güvenli bir yaşam alanı edinmek isteyen vatandaşlara yol gösteren Prof. Dr. Ercan, ev alım veya kiralama sürecinde şu adımların atılmasını önerdi:

Rezonans değeri kontrolü: Depremden önce önlem almak için evinizin deprem sırasında ne kadar çalkalanacağını gösteren rezonans değerine mutlaka bir jeofizik mühendisine baktırın. Aşırı çalkalanma potansiyeli taşıyan evler, depremde yıkılma riski taşır.

Zemin türü sorgulaması: Yapının altındaki zeminin "kaya" mı yoksa "sulak toprak" mı olduğunu öğrenin. Kaya zeminler, deprem sarsıntılarını daha az büyütme eğilimindedir.

Yer yapı güvenlik belgesini talep edin: Yeni ev alırken veya kiralarken, ev sahibinden veya müteahhitten mutlaka Yer Yapı Güvenlik Belgesini talep edin. Bu belge, yapının zemin ve deprem standartlarına uygunluğunu gösteren önemli bir bilimsel kanıttır.

Bilim hayat korur, söylenceler korkutur

Deprem konusunun söylentilerle değil, bilimsel verilerle ele alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ercan, önleyici tedbirlerin ekonomik ve sosyal maliyetini de gözler önüne serdi. Ercan, depremde bir kişinin hayatını kaybetmesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyetinin 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğunu belirterek, deprem öncesi alınacak her önlemin hem can güvenliği hem de ulusal ekonomi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Son olarak, vatandaşlara "Söylenceler korkutur, bilim yaşamımızı korur. Bilimden ayrılmayın," çağrısında bulundu.