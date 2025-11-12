Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava durumu tahminine göre, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak azalacak. Kuzeybatı bölgelerinden başlayacak düşüşle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Hafta boyunca yağışlar devam edecek ve bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji raporuna göre, Ege Bölgesi hariç tüm bölgeler yağışlı geçecek; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Meteoroloji verilerine göre:

Cuma günü: Erzurum’da kar yağışı görülecek. Cumartesi günü: Yozgat, Kayseri, Niğde, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar etkili olacak. Pazar günü: Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari karla kaplanacak. Uzmanlar, soğumanın ardından yüksek kesimlerde ilk kar örtüsünün oluşabileceğine dikkat çekiyor.

Kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet’e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kasım ayının son haftasında Türkiye genelinde belirgin bir soğuma görülebileceğini belirtti. Özdemir, bu durumu “Kutup koridorunun açılıp kapanması” olarak tanımlayarak, arktik kökenli soğuk hava kütlelerinin orta enlemlere sarkabileceğini ifade etti.

“Modeller, kasımın son haftasında, özellikle 25-30 Kasım tarihlerinde Balkanlar üzerinden soğuk hava akımlarının Türkiye’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum hava sıcaklıklarında 5-8 derece arasında düşüş yaratabilir.” dedi.

Dr. Özdemir, sıcaklık düşüşüyle birlikte don ve sis olaylarının da artacağını vurgulayarak şunları ekledi:

“Gece saatlerinde don ve sis olayları artabilir. Bunu mini bir kış provası olarak düşünebiliriz. Ciddi bir kar fırtınası beklemiyoruz. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görme ihtimali oldukça yüksek.”

Uzman, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında soğuk hava akımlarının beklenenden daha güçlü gelmesi durumunda yoğun kar yağışlarının yaşanabileceğini de sözlerine ekledi:

“Kıyı bölgelerde kalıcı kar örtüsü oluşması çok zor. Ancak kısa süreli kar yağışları mümkün.”

İstanbul için kar beklentisi

Dr. Özdemir, İstanbul’daki kar yağışı olasılığına da değindi. Meteoroloji uzmanı, “İstatistiklere göre İstanbul en çok kar yağışını ocak başı ile şubat ayı arasında alıyor. Aralık ayında ise karla karışık yağmur görülebilir” dedi. Uzman, bu yıl İstanbul’da yoğun kar beklenmediğini belirterek, “Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Ancak İstanbul’da yolları kapatacak bir kar yağışı beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.