Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 Mart’ta sabahın erken saatlerinde Van çevresinde hafif kar yağışı bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve yer yer sağanak etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara başta olmak üzere iç ve batı bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

MGM'den uyarı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle bölgede meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

5 Mart 2026 Hava durumu

Marmara

Edirne – 14°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Kırklareli – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Kocaeli – 15°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Ege

Afyonkarahisar – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Denizli – 18°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

İzmir – 18°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Manisa – 17°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Akdeniz

Adana – 18°C: Parçalı bulutlu.

Antalya – 19°C: Parçalı bulutlu.

Hatay – 16°C: Parçalı bulutlu.

Mersin – 18°C: Parçalı bulutlu.

İç Anadolu

Ankara – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Eskişehir – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Kayseri – 7°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Konya – 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Batı Karadeniz

Bolu – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Düzce – 15°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Kastamonu – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Zonguldak – 11°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Samsun – 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Tokat – 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Trabzon – 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.

Doğu Anadolu

Erzurum – -2°C: Parçalı bulutlu.

Kars – -2°C: Parçalı bulutlu.

Malatya – 8°C: Parçalı bulutlu.

Van – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır – 13°C: Parçalı bulutlu.

Gaziantep – 14°C: Parçalı bulutlu.

Siirt – 12°C: Parçalı bulutlu.

Şanlıurfa – 15°C: Parçalı bulutlu.