Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin süregelen tartışmaları yeniden alevlendiren çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Bölgedeki sismik hareketlilik ile fay hatlarının özelliklerini inceleyen Bektaş, Orta Marmara segmentinin yaygın görüşün aksine çok büyük bir deprem üretmeyebileceğini ileri sürdü.

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi altındaki ısı hareketliliğine dikkat çekti. “Marmara’nın altındaki ateş” ifadesini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir “termal bariyer” görevi görebileceğini belirtti. Curie derinliğinin yüzeye yakın olmasının fayların davranışını etkilediğini söyleyen Bektaş, bu durumun enerjinin tek bir büyük deprem yerine, zaman içinde gerçekleşen sessiz kaymalarla boşalmasına yol açabileceğini ifade etti.

''Fay kırılması sınırlanabilir''

Özellikle Orta Marmara segmentine işaret eden Bektaş, bu bölgenin devasa bir deprem üretmekten çok, büyük bir kırılmayı sınırlayan bir rol üstlenebileceğini dile getirdi. Segmentin bir tür “termal bariyer” gibi hareket ederek büyük bir depremin önünde doğal bir engel oluşturabileceğini savunan Bektaş, Nature dergisinde yayımlanan güncel araştırmalara atıf yaparak Marmara altındaki yüksek ısının İstanbul için öngörülen deprem senaryolarının yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini belirtti. Bu yaklaşımın yeni olmadığını vurgulayan Bektaş, aynı bilimsel görüşü uzun süredir savunduklarını ekledi.