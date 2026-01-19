Son Mühür/ Müslüm Karaaslan- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, özellikle son aylarda galeri kurşunlamaları gibi kamu düzenini sarsan bir dizi güvenlik zafiyetinin önüne geçmek adına emniyet tedbirlerini radikal şekilde artırdı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, adadaki huzur ortamını korumak ve suç örgütlerinin yapılanmasına engel olmak amacıyla sınır kapılarında adeta kuş uçurtmuyor. Bu yoğun mesainin somut bir yansıması olarak, 2025 yılı içerisinde çeşitli kriterleri karşılamayan ve risk teşkil eden 5 bin 200 kişinin KKTC sınırından geri çevrildiği bildirildi.

Stratejik istihbarat köprüsü kuruldu

Güvenlik koridorunun bu denli etkili çalışmasının temelinde, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasındaki güçlü iş birliği yatıyor. Edinilen bilgilere göre, iki ülke arasında kesintisiz bir "profil bilgi paylaşımı" mekanizması işletiliyor. Bu sistem sayesinde, aranan şahıslar, geçmişte suça karışıp tahliye olanlar veya potansiyel risk taşıyan isimlere dair veriler anlık olarak eşleştiriliyor. Böylece, suça eğilimi olan profillerin adaya adım atmadan tespit edilmesi ve sınır hattında engellenmesi mümkün hale geliyor.

Özel eğitimli ekipler ve riskli yaş grubu

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik stratejisini güçlendiren bir diğer önemli adım ise personel eğitimi oldu. Teşkilat bünyesinde görev yapan özel bir grup polisin, "profil tanıma ve analiz" konularında ileri düzey eğitimden geçirildiği öğrenildi. Bu uzman ekiplerin saha çalışmaları neticesinde, geçtiğimiz yıl geri gönderilen 5 bin 200 kişilik grubun ağırlıklı olarak 18-25 yaş aralığındaki bireylerden oluştuğu kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk sırada

Sınır kapılarından geri çevrilen şahısların uyruk dağılımına bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısal üstünlüğü dikkat çekiyor. Yapılan incelemeler ve paylaşılan veriler doğrultusunda, girişine izin verilmeyen toplam kişi sayısı içerisinde binin üzerindeki bir kitlenin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu ifade ediliyor. KKTC makamları, bu uygulamanın herhangi bir uyruğu hedef almaktan ziyade, tamamen güvenlik protokolleri ve suçun önlenmesi ilkesi çerçevesinde, elde edilen istihbari bilgiler ışığında gerçekleştirildiğini vurguluyor.