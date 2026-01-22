Son Mühür- Suriye'de Türkiye'nin oyun kuruculuğunda ortaya çıkan tablonun yarattığı şok terör örgütü YPG/SDG yandaşlarını köşeye sıkıştırdı.

Yıllardır büyük bir rahatlık içinde yaşadıkları Avrupa'da ortalığı savaş alanına çeviren eylemlere imza atan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği2ne de boyalı saldırıda bulunmuştu.

İsviçre, Almanya, İngiltere ve Fransa'da polise havai fişekle saldıran terör sempatizanlarının yaşattığı kaosa dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Ünal, Avrupa'nın ektiklerini biçtiğini vurguladı.

Masallar diyarı çöküyor...



Prof. Dr. Hasan Ünal,

''Onlar hak ettikleri cezayı buluyorlar çünkü Avrupa ülkeleri on yıllardır bir uyuşturucu-terör örgütüyle şımartıp kolladı; bu örgüt binlerce Kürt kökenli insanı katletti ve uyuşturucu kaçakçılığından milyarlarca euro kazandı.

Sadece Ankara'nın AB'ye katılmasının önünü tıkamak ve İsrail ile ABD'nin bir Kürdistan kurmasına yardım etmek için.

Şimdi yılanın on yıllardır besleyen eli ısırmasını ve ABD'nin Avrupa'ya sırt çevirmesini izlemek gerçekten ilginç. Masallar diyarı çöküyor...'' mesajı verdi.

