Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı kamuoyunda tepkilere yol açarken, olayın ardından farklı kesimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal medya başta olmak üzere geniş bir kesim, bayrağa yönelik saldırıyı kınayan paylaşımlar yaptı.

Bursa’dan dikkat çeken hutbe önerisi

Bursa’da görev yapan Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı, bu hafta cuma namazında irad edilecek hutbelere ilişkin dikkat çeken bir öneri sundu. Taşcı, cuma hutbesi sırasında camilerin minberine Türk bayrağı asılmasını teklif etti.

“Takdir yetkililerindir”

İmam Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu önerinin kişisel bir teklif olduğunu belirterek, “Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da etiketledi.

Ay-Yıldızlı bayrağa vurgu

Taşcı, açıklamasında Türk bayrağının millet için taşıdığı anlamı vurgulayarak, ay-yıldızlı bayrağın önemini “Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız canımızdır” sözleriyle dile getirdi.