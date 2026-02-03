Son Mühür - Araç sahiplerini endişelendiren akaryakıt zamlarında sürpriz bir geri adım atıldı. Orta Doğu’da ABD–İran hattındaki gerilimin azalması ve küresel piyasalardaki görece durgunluk, pompaya yansıması beklenen yüksek artışı durdurdu. Motorin için gündeme gelen 2 lira 74 kuruşluk zam iptal edildi. Ancak tamamen rahatlamak için erken. Sektör kaynaklarına göre bu gece itibarıyla akaryakıt fiyat tabelalarında yine de sınırlı bir güncelleme yapılacak.

20 kuruşluk zam geliyor

Yüksek zammın iptal edilmesi rahatlatıcı olsa da fiyat artışı tamamen ortadan kalkmış değil. Son bilgilere göre motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir artış uygulanacak.

3 Şubat 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa YakasI)

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 30,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,28 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,49 TL

Ankara

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,97 TL

İzmir

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,89 TL