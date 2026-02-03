Son Mühür - Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada birçok eski iddia ve komplo teorisi tekrar dolaşıma girdi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu hakkında ortaya atılan iddialar da yer aldı. Bazı kullanıcılar, Akarsu’nun Kimdir O? adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek kazanın “suikast” olabileceğini öne sürdü. Kısa sürede yayılan bu iddialar üzerine sanatçının ailesinden açıklama geldi.

Kuzeni tepki gösterdi

Barış Akarsu’nun kuzeni tarafından yapılan açıklamada, ortaya atılan iddialar net bir dille reddedildi. Açıklamada, Akarsu’nun hayatını kaybetmesinin talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanırken, olayın farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum." Barış Akarsu - Kimdir O? şarkı sözleri Sosyal medyada gündem olan şarkının sözleri şu şekilde: Her şeyi bilir, sinsice susar Sen yaparsın, o gelir bozar Son günü bekler, nefreti kusar Kalbi bataklık, yarını yutar Görmezsin Duymazsın Hep vardır Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tanrısı para kendine köle Sözleri zehir onu dinleme Sadık uşaklar eteğini öper Korku üretir süsleri gizler Alırsın Satarsın Yutarsın Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede Tepede beyaz bir saray Sarayda soytarı bir kral Kara haber onun işi sıra kimde? Kanlı resimler ressamı Sergide insan mezarı Satılık olan karanlıktır çerçevede