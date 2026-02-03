Son Mühür - Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada birçok eski iddia ve komplo teorisi tekrar dolaşıma girdi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu hakkında ortaya atılan iddialar da yer aldı. Bazı kullanıcılar, Akarsu’nun Kimdir O? adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek kazanın “suikast” olabileceğini öne sürdü. Kısa sürede yayılan bu iddialar üzerine sanatçının ailesinden açıklama geldi.
Kuzeni tepki gösterdi
Barış Akarsu’nun kuzeni tarafından yapılan açıklamada, ortaya atılan iddialar net bir dille reddedildi. Açıklamada, Akarsu’nun hayatını kaybetmesinin talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanırken, olayın farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.
Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum."
Barış Akarsu - Kimdir O? şarkı sözleri
Sosyal medyada gündem olan şarkının sözleri şu şekilde:
Her şeyi bilir, sinsice susar
Sen yaparsın, o gelir bozar
Son günü bekler, nefreti kusar
Kalbi bataklık, yarını yutar
Görmezsin
Duymazsın
Hep vardır
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tanrısı para kendine köle
Sözleri zehir onu dinleme
Sadık uşaklar eteğini öper
Korku üretir süsleri gizler
Alırsın
Satarsın
Yutarsın
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede