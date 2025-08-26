Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir Kent Konseyi eski başkanlarından Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, ölümünün üçüncü yılında adına açılan parkın önünde anıldı. Prof. Dr. Adnan Akyarlı’nın kızı Ayşin Akyarlı Savatlı yaptığı konuşmada babasının sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda insanlığa değerleriyle ışık tutmuş bir rehber olduğunu vurguladı. Savatlı, “Babam bilimle, akılla şekillendirip erdemle taçlandırdığı kişiliğiyle toplumun rehberi olmuştu. Onu her geçen gün artan özlem, sevgi, saygı, hayranlık ve minnetle anıyorum” dedi.

İzmir’in önemli bilim insanlarından, akademisyen, toplum gönüllüsü ve İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin kurucularından olan Prof. Dr. Adnan Akyarlı, vefatının üçüncü yılında düzenlenen anma töreniyle hatırlandı. Anma törenine Akyarlı’nın ailesi, İzmir Kent Konseyleri Birliği, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve sevenleri katıldı.

Ayşin Akyarlı Savatlı: Yolumuza ışık olan bilgeliğiyle anıyoruz

Prof. Dr. Adnan Akyarlı’nın kızı Ayşin Akyarlı Savatlı yaptığı konuşmada babasının sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda insanlığa değerleriyle ışık tutmuş bir rehber olduğunu vurguladı. Savatlı, “Babam bilimle, akılla şekillendirip erdemle taçlandırdığı kişiliğiyle toplumun rehberi olmuştu" diye konuştu.

Babası Akyarlı’nın merkeze insan sevgisini koyduğunu belirten Ayşin Akyarlı Savatlı “Değerli dostlar bugün burada sonsuzluğa yürüyüşünün üçüncü yılında çok sevgili babam Prof. Dr. Adnan Akyarlı sadece sevgi, saygı ve özlemle değil, bıraktığı değerlerle ve yolumuza ışık olan bilgeliğiyle anıyoruz. Babam bir bilim insanı olmanın ötesinde yaşama, içinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa adayarak eşsiz katkılar vermiş, bilimle, akılla şekillendirip erdemle taçlandırdığı kişiliğiyle rehber olmuş kamil insandı. Merkezine insan sevgisini koyduğu yaşamının ardında bıraktığı tüm değerler yolumuzu sürekli olarak aydınlatmayı sürdürecek. Ben kızı olarak babamın ışığını ve adını gururla taşımak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğim. Canım babamı her gün artan bir özlem, sevgi, saygı hayranlık, gurur ve minnetle anıyorum. Işıklar içinde ol canım babişkom” ifadelerini kullandı.

Zeynep Altıok: Hocamızın açtığı yolu kapatanlar karşısında utanç duyuyorum

Ege Barış Derneği Başkanı ve önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da törende söz aldı. Altıok, Akyarlı’nın bilimin ışığında Cumhuriyet değerlerine bağlı, kararlı ve omurgalı bir aydın olarak her zaman yol gösterici olduğunu ifade etti.

“Hocamız halkçı, katılımcı, bir arada mücadelenin önemini içselleştirmişti. Onun açtığı yoldan yürümeye devam ediyoruz” diyen Akatlı, şunları söyledi:

“Bugün Adnan Akyarlı hocamızı burada anmak için sizlere seslenmek benim için bir onur. Benim için vesayetin bu kadar yerel yönetimlerin, sivil toplumun üzerinde arttığı, daha iyi bir gelecek, daha hakça, kardeşçe, eşit bir yaşam için her koşulun bu kadar sınırlandığı bir dönemde hocamızın, yokluğu ayrı bir özlem barındırıyor. Bilimin ışığında Cumhuriyet’in aydınlanmanın ışığında inançlı ve kararlı bir duruş sergileyen ilkeli, omurgalı bir aydının arkasından sizlere seslenmenin onurunu taşıyorum. Hem kirlenen çağımızın popülizm kültürünün içinde değerli aydınlarımızın açtığı yolu kapatanları karşısında da utanç duyuyorum. Hocamız bir toplumun halkçı, katılımcı, bir arada mücadelenin ne kadar önemli olduğunu içselleştirmiş ve hiçbir zaman bir amaç olarak değil araç olarak gördüğü pek çok farklı kurumun çok önemli mertebelerinde görev almış bir kişiydi. Her zaman ön açtı ve biz de yokluğunda hocamızın açtığı yoldan yürümeye devam ediyoruz.”

Topaç: Toplumun her katmanına dokunmuş bir kişilik

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ise törende yaptığı konuşmada Akyarlı’nın toplumun her kesimine dokunan bir kişilik olduğunu dile getirdi. Topaç, “Bugün burada bir babayı, bir eğitimciyi, bir bilim insanını, bir aydını ve toplum gönüllüsünü anıyoruz. Onu hiç tanıyamamış olmanın burukluğunu yaşıyorum ama onun kurucuları arasında olduğu İzmir Kent Konseyi’nde görev yapmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Sevenlerinin Akyarlı’nın devrimci ruhunu ileriki kuşaklara aktardıklarını anlatan Topaç şunları söyledi:

“Adnan Bey, sadece İzmir’in değil gerek kent konseylerinde gerek sivil toplum örgütlerinde gerekse eğitim kurumlarında toplumun her katmanına dokunmuş bir kişilik. Ben Adnan Bey’i tanımadım. Bundan sonra derece hayıflanıyorum. Ama ne mutlu bana ki onun sevdikleri bizlere onun çalışma azmini, onun toplum sevgisini ve en çok da onun devrimci ruhunu bizlere aktarıyorsunuz. Bizler de onun bu özellikleri içimizde taşıyarak hayatımıza devam edeceğiz. Evet, içim buruk. Onu hiç tanıyamadım. Ama çok mutluyum ki onun kurucularından olduğu İzmir Kent Konseyi’nde çalışma fırsatına sahibim.”

CHP’li Gökçe Gökçen katılamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise gönderdiği mesajda TBMM’deki görevleri nedeniyle anmaya katılamadığını belirterek, mesajında tüm katılımcılara saygı ve selamlarını iletti.

Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı kimdir?

1949 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlköğrenimini Mardin, Bursa ve Edremit’te, orta öğretimini Edremit Lisesi’nde, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun olan Akyarlı, 1975 yılında "Doktor Mühendis", 1980 yılında "Kıyı ve Liman Yapıları" dalında "Doçent", 1987 yılında "Hidrolik" ve 1988 yılında ise "Deniz Teknolojisi" dallarında olmak üzere iki kez "Profesör" unvanı aldı. “İkinci Üniversite” kapsamında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik”, ardından “Web Tasarımı ve Kodlama” programlarını bitirdi. Akyarlı “Yerel Yönetimler” programında da eğitimini sürdürmekteydi.

1972-1998 sürecinde Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İnşaat Mühendisliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde çeşitli düzeylerde yönetim sorumlulukları alan Akyarlı, 1998 yılında emekli oldu.

Bu süreçte yetmiş beş civarında ulusal ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı, yurt içinde ve dışında yayınlanmış 320 civarında eser bıraktı.

1998-2009 yılları arasında Türkiye-Belçika ortaklığındaki bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalıştı ve özel sektörde önemli görevler üstlendi. Akyarlı, 2009-2014 döneminde "İzmir Büyükşehir Meclisi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkan Vekili” ve “Konak Belediye Meclisi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı” olarak, CHP İzmir İl Başkanlığı bünyesinde Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Konak Kent Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı, Karabağlar Kent Konseyi Önceki Başkanı, İzmir Kent Konseyleri Birliği Kurucu Dönem Sekreteri ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Kurucu Dönem Başkanı olan Akyarlı, çok sayıda mesleki örgütün, derneğin, vakfın ve yeni nesil Biyoekonomi Kooperatifi’nin kurucu üyesi oldu.