İzmir'de çöp krizi derinleşmeye devam ediyor. Bir kriz de Buca'da patlak vermişti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Buca'ya giderek, yerinde incelemelerde bulundu. Çankırı, çöplerin toplanmadığı için sokak ortasında yakıldığını söyledi.

"İzmir açık hava çöplüğüne dönüştü!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, "İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’dayız. Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor! Esnaf ve catandaşlar mağdur, maske takmadan dolaşmak çok zor. CHP yönetiminde İzmir adeta artık açık hava çöplüğüne dönüştü.

Körfez kokuyor, çöp dağları büyüyor! Vatandaşın gündemi çöp, koku, susuzluk iken; muhalefetin gündemi parti içi hesaplar ve cezaevi ziyaretleri…

Sizleri layık olduğunuz yönetimle buluşturacağız, çok az kaldı İzmir!" ifadelerini kullandı.