Son Mühür / Emine Kulak -“Bu ilçelerden ev almayın, kiralamayın” çıkışı gündem olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’in deprem açısından risk taşımayan ilçe ve bölgeleri Son Mühür’e açıkladı. Gaziemir, Buca, Çeşme, Urla, Seferihisar, Yeşilyurt, Bornova, Bayraklı ve Balçova’nın dağlık kesimleri, Kadifekale ve Yamanlar bölgelerinin deprem açısından güvenli olduğunu anlatan Ercan, “30 Ekim 2020 depremi, 5-10 saniye daha sürseydi Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli’deki yapılar yıkılmış olurdu” dedi.

İŞTE GÜVENLİ İLÇELER

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medyadan çok önemli uyarılarda bulunarak deprem açısından riskli bölgeleri açıklamıştı. 'Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın' diyen Ercan, İzmir’de riskli bölgeleri sıralamıştı; “Bayraklı, Bornova Ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Tire, Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa” Ercan’ın bu açıklaması İzmir’de yaşayanlar arasında endişe ve paniğe yol açtı. İzmir’in ilçelerini deprem riski açısından Son Mühür’e değerlendiren Ercan, “Gaziemir, Buca, Kaynaklar, Aydın yolu, Çeşme, Urla, Seferihisar, Yamanlar, Bornova'nın dağları, Bayraklı'nın dağları, Balçova’nın tepelik kesimleri, Yeşilyurt, Kadifekale deprem açısından güvenli bölgelerdir. Karşıyaka, Çiğli, Bostanlı, Alaybey eski Gediz ırmağının çatal ağzıdır. Zemin hem sulak hem gevşek yapıdadır. Bu durum deprem dalgalarını 3-5 kat büyütür. Eğer geçmişteki 30 Ekim depremi böyle bir 5 saniye daha sürseydi oraları şu anda yıkılmış olurdu. ‘Buraları depreme karşı riskliydi niye imara açıldı?” sorusunu vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sormalı” diye konuştu. Prof.Dr. Ercan, Basmane, Alsancak, Konak ve Kemeraltı da riskli alanlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

KARŞIYAKA STADYUMUNU YİNE KARŞIYAKA’YA YAPIYORUZ! OLUR MU? 50 BİN KİŞİNİN TOPLANDIĞI STADI DOĞANÇAY’A YAP

Ailesinin Bostanlı’da yaşadığını anlatan Ercan, “Annem bana, ‘Oğlum sen her televizyona çıktığında bizim evin değeri yüzde 50 düşüyor derdi Ama ben doğruyu söylemek zorundaydım. Annem Yamanlar Dağı'na taşınmasını söylüyordum. 86 yaşındaki annem de, “Oğlum orası sağlam ama benim yaşım belli. Bana arkadaş gerekli’ diyordu. Yamanlar Dağı'nda bir sosyal donatı yok. Yani sinema yok, tiyatro yok, yeşil alan yok, spor alanları yok. Şimdi biz sadece ev yapıyoruz. Karşıyaka stadyumunu yıkıyor yine Karşıyaka’ya yapıyorsun, olur mu? Stadyum alanını yeşil alana dönüştür. İnsanların fazla toplanmayacağı bir yer olsun. 40-50 bin kişinin toplandığı bir stadyumu Doğançay'a yap. Doğançay mezarlığının olduğu yerler depreme son derece dayanıklı bölgeler” dedi.

ŞEHİR HASTANESİNİ DAĞA YAPTILAR ÇOK DOĞRU BİR KARAR

Ercan, sözlerine şöyle devam etti, “İzmir genellikle Türkiye'de benim dediklerimi dinleyen bir şehir. Bir Egeli olarak, yani bu toprağın adamı olarak, sürekli olarak söylediğim bir konu var. İzmir, güneydeki ve kuzeydeki dağlarda çok katlı olarak yapılaşabilir. Ve nitekim Bayraklı Şehir Hastanesini de dağa yaptılar. Şehir hastanesinde dağı yapınca etrafını sosyal konutlar hemen çevreledi. Doğru mudur? Doğrudur”

KARŞIYAKA YAMANLAR’A TAŞINMASI ÇOK İSABETLİ OLUR…DEPREMDEN KAÇMAK İÇİN İNSAN BATAKLIK ALANI SASALI’YA MI GİDER?

“Karşıyaka’nın Yamanlara’a taşınması çok isabetli olur” diyen Ercan, “Karşıyaka’nın Altınyolun güneyine inmemesi lazım. Altınyolun altına inmemesi gerekiyor. Ama insanlar Seyrek'e gidiyorlar. Benim Seyrek'te evim vardı, sattım. Bugünlerde Sasalı çok moda. Sasalı bir bataklık, eski bataklık alanı. İzmir'in en kötü yeri Sasalı. İzmir'de tek katlı evler yapılıyor ama suyun içi orası. Sağlık için de iyi değil. Depremden kaçmak için insan Sasalı'ya mı gider?” diye konuştu.



KEMALPAŞA, TİRE VE SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAYIP, “YARDIMCI OLUN HOCAM” DEDİ

Riskli alanlarla ilgili paylaşımın arından kendisini Kemalpaşa, Tire ve Sındırgı belediye başkanlarının aradığını ifade eden Ercan, “Başkanlarımız “Yardımcı olun hocam neler yapabiliriz” dediler. Ben tüm belediyelere destek vermeye hazırım. Ben tüm bunları halkın mal ve can güvenliğini korumak için yapıyorum. Bunun ismi koruyucu mühendisliktir. Bir salgın gelmeden önce hekim, koruyucu hekimlik yaparak, “Dikkatli olun şunu şunu yapın’ diyor. Ben de benzer bir şey yapıyorum. Ben deprem bilimciyim, deprem öncesinde alınması gereken önlemleri anlatıyorum” diye konuştu.