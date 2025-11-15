Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyalleşmesi ve genel kültürünü geliştirmesi için Genç İzmir üyelerini soru-cevap yarışmasında buluşturacak. Etkinlik 20 kasım’da Buca Işılay Saygın Meydanı’ndaki İzmirli Kahve’de yapılacak.

Genç dostu kent vizyonuyla yeni etkinlik

Gençlerin kapasitesini güçlendirme ve iyi olma hâlini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir üyelerini genel kültür temalı bir soru-cevap etkinliğinde bir araya getirecek. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda çalışan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, eğlendirirken geliştiren etkinliklere bir yenisini daha ekliyor.

Üniversiteye hazırlık ve yabancı dil kursları, konservatuvara hazırlık eğitimi, kültür turları, atölyeler ve gençlik kampları gibi ücretsiz uygulamalarla gençlere geniş imkânlar sunan Genç İzmir, quiz gecesi serisini “genel kültür” temasıyla başlatıyor.

Yarışmada sürpriz armağanlar verilecek

Etkinlik 20 kasım perşembe günü Buca Işılay Saygın Meydanı’nda bulunan İzmirli Kahve şubesinde düzenlenecek.

Katılımcılar hem eğlenecek hem de takım halinde yarışarak sosyalleşme fırsatı bulacak. Dörder kişilik ekiplerin rekabet edeceği yarışmada en yüksek puanı toplayan takımlar sürpriz armağanlar kazanacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler, Genç İzmir’in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurabiliyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik tüm çalışmalarından haberdar olmak isteyenler “@izbbgencizmir” kullanıcı adlı Instagram hesabını takip edebiliyor.