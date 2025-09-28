Ev sahibi Aliağa Petkimspor, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Karşıyaka’yı 85-73 mağlup ederek sezona flaş bir başlangıç yaptı.

Petkimspor İlk Yarıda Farkı Açt

Enka Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Petkimspor, ilk periyotta bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurdu (24-15). İkinci periyotta da yüksek yüzdeli hücumlarına devam eden Petkimspor, savunmada da başarılı bir performans sergileyerek devre arasına büyük bir farkla 57-31 önde girdi. Üçüncü periyotta da skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, son bölüme 71-47 önde girerek derbiyi kazanmayı garantiledi. Karşıyaka’nın son çeyrekteki çabası farkı kapatmaya yetmedi.

Sajus ve Efianayi Galibiyeti Getirdi

Aliağa Petkimspor'da özellikle pota altında etkili olan Sajus 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Efianayi 16 ve Utomi 15 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı. Karşıyaka cephesinde ise Samet Geyik 19 ve Chiozza 17 sayı ile mücadele etti, ancak takımının ilk yarıda oluşan açığı kapatmasına yetmedi.