Son Mühür/ Osman Günden- İlki ulusal çapta düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği’nin ikincisi, bu yıl Yunanistan’ın Midilli ve Sakız Adaları’ndan gelen katılımcılarla uluslararası bir boyut kazandı.

55 yelkenli ve yaklaşık 400 yelkencinin Ege'nin mavi sularında barış ve dostluk rüzgarlarıyla yol aldığı şenlik, Foça’daki coşkulu törenlerle son buldu. Midilli'den bir çocuğun kucağında getirilen zeytin fidanının sunulması, etkinliğin "Ege'yi barışa boyama" misyonunu sembolik olarak taçlandırdı.

Karaburun önlerinde büyük buluşma ve keyifli seyir

MW Phokaia Beach Resort'un ana sponsorluğunu üstlendiği 2. Uluslararası Yelken Şenliği, 27 Eylül 2025 sabahı hareketli anlara sahne oldu. Urla, Çeşme, Foça, Yenifoça, Çandarlı ve Midilli Adası limanlarından çıkan yelkenliler, öğle saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir araya geldi.

Burada şenlik komodorunun talimatıyla toplanan tekneler, konvoy halinde Foça'ya doğru yelken açtı. Birbirini takip eden yelkenlilerin oluşturduğu renkli ve düzenli görüntü, Ege Denizi'nde görsel bir şölen sundu. Yaklaşık 3 saat süren keyifli seyirin ardından tekneler, Foça'nın rüzgar ve deniz etkisiyle oluşmuş ünlü Orak Adası önlerinde ve Foça limanı içinde demirledi. Sabah saatlerindeki sert rüzgar nedeniyle bazı tekneler denize açılamasa da, denizden 400 yelkenci ve karadan yaklaşık 200 konuğun katılımıyla şenlik etkinlikleri 600’ü aşkın kişiyle gerçekleştirilmiş oldu.

Protokol ve sanat dünyasından yoğun ilgi

Akşam düzenlenen plaket ve etkinlik programı, bölge protokolü, turizm ve yelken camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Törene; İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Karakülçe gibi yerel yöneticilerin yanı sıra, Sakız Adası Turizmciler Birliği eski Başkanı Dimitris Kytrilakis ve Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Marianna Douka gibi Yunanistan'dan gelen konuklar da katıldı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler’in de yer aldığı etkinlik, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrasının hareketli müziğiyle gece geç saatlere kadar sürdü.

"Tarihe fosforlu bir iz bıraktık"

Açılış konuşmasını yapan MW Phokaia Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, iki yakadan katılımcılarla birlikte bu etkinlikle "tarihe fosforlu bir iz bıraktıklarını" söyledi. İşler, konuklara duygusal bir seslenişte bulunarak, "Biz aynı sulara kulaç atan, aynı güneşe bakan, aynı lezzetlere kaşık sallayan, sevinçlerinde ve hüzünlerinde benzer duygular yaşayan, sıcak Ege coğrafyasının insanlarıyız. Dilimiz ayrı olsa da duygu ve melodi aynı," sözleriyle Ege halklarının ortak paydasını vurguladı.

Sakız Adası Turizmciler Birliği eski Başkanı Dimitris Kytrilakis, Türk turistlerin adalarına olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin sürdürülebilirliği için karşılıklı turizm akışının önemine dikkat çekti. Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ise, Foça’nın tarihi ve rüzgar özellikleriyle dünyaya açılma vizyonunu vurgulayarak, şenliğin uluslararası aşamaya gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Marianna Douka, Midilli’den getirdiği zeytin fidanını protokol üyelerine teslim ederek, Ege'de barışın ve dostluğun yeşermesi dileğini iletti.

Son Mühür ve Radyo Ege canlı bağlantılar ile aktardı

Şenliğin ilk gün etkinlikleri, Latin All Stars'ın canlı performansı eşliğinde sona ererken, MW Phokaia 2. Uluslararası Yelken Şenliği, ertesi gün Foça liman içinde yapılan gösteri seyrinin ardından teknelerin limanlarına dönmesiyle başarıyla tamamlandı. Şenlik heyecanı, Son Mühür ve Radyo Ege'nin canlı bağlantılarıyla bölge halkına aktarıldı.