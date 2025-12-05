Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz ayda açıklanan Sayıştay raporları öne sürülerek Buca Belediyesi’ne dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Buca Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci birleşiminde AK Partili Meclis Üyesi Murat Polat, Sayıştay raporlarına göre Buca Belediyesi’ne ait 48 belediye aracının hiçbir resmi hurda kaydının bulunmadığını, bu nedenle araçların nerede olduğunun bilinmediğini öne sürdü.

“ENVANTERDE OLMAYAN 60 ARAÇ VAR”

Polat’ın meclise sunduğu önergeye göre, belediye adına trafik tescil kaydı bulunan 60 aracın belediye envanterinde yer almadığı tespit edildi. Bu araçlardan 11’inin çeşitli belediyelere hibe edildiği, kalan 49 araç içinse hurdaya ayrıldığı bilgisinin verildiğini belirten Polat, resmi kayıtlar incelendiğinde yalnızca 1 araç için hurda kaydı bulunduğunu söyledi.

“48 ARACIN RESMİ KAYDI YOK, AKIBETİ BELİRSİZ”

Murat Polat önergesinde, hurdaya ayrıldığı öne sürülen 48 aracın hiçbir resmi hurda kaydının bulunmadığını, bu nedenle araçların nerede olduğunun bilinmediğini vurguladı. Polat, “Bu araçlar satılmış mıdır? Parçalanmış mıdır? Kimin kullanımına geçmiştir?” sorularını yönelterek belediye yönetiminin durumu araştırması gerektiğini ifade etti.

“BU DURUM SIRADAN BİR İDARİ EKSİKLİK DEĞİLDİR”

İddiaların ciddi olduğunu belirten Polat, 48 aracın kaybolmasının sıradan bir idari hata olarak görülemeyeceğini söyledi. Kamu malının korunmasının belediyenin en temel sorumluluklarından biri olduğunu hatırlatan Polat, ilgili araçların hangi birimlerin sorumluluğunda olduğunun da kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.