Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Metrosu'nun yoğun saatleri olan sabah 08:30 - 09:00 sularında seferlerde yaşanan yavaşlama, işlerine ve okullarına gitmeye çalışan İzmirlilerin tepkisine neden oldu. Kaymakamlık durağından Evka-3 yönüne giden hatta meydana gelen arıza nedeniyle trenler istasyonlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yoğun saatte teknik arıza

Metro hattında aksaklık, sabah trafiğinin en yoğun olduğu saat diliminde, yaklaşık 08:30 ile 09:00 arasında kendini gösterdi. Özellikle Kaymakamlık istasyonundan Evka-3 yönüne ilerleyen hatta aksama yaşanırken, metro trenlerinin istasyonlarda bekleme süreleri normalin çok üzerine çıktı.

Yolcuların aktardığı bilgilere göre, metro içerisinden yapılan anonsta gecikmeye sebep olan durumun "teknik bir arıza" olduğu belirtildi. Arızanın kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hat boyunca trenlerin yavaş ilerlemesi ve istasyonlarda uzun süre kapılarını açmadan beklemesi vatandaşların stresli anlar yaşamasına neden oldu.

Yolculardan gelen tepkiler

Yaşanan aksaklık nedeniyle metro vagonları içinde kalabalıklar artarken, işlerine geç kalan çok sayıda yolcu sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Yolcular, özellikle bu saatlerde yaşanan arızaların önlenmesi gerektiğini ve resmi makamlardan daha şeffaf ve hızlı bilgilendirme beklediklerini ifade etti.

Gecikme nedeniyle bazı yolcular, bekleme yapmak yerine bir sonraki istasyonda inerek otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarına yönelmek zorunda kaldı.

Metro'dan açıklama

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Bornova bölgesinde seyreden metro trenlerinden birinde teknik bir arıza meydana geldi. Arızalanan trenin güvenli bir şekilde hattan çekilebilmesi için, operasyonel gereklilikler doğrultusunda ek olarak iki trenin daha geçici olarak seferden alınması gerekti. Bu durum, arızalı trenin kurtarılma işlemleri sırasında hatta kapasite boşluğu oluşmasına ve diğer seferlerin de durmasına neden olarak, sabah saatlerinde yaşanan aksaklık ve gecikmelere neden oldu.