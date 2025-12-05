Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek ilçedeki çöp evlere hızla müdahale etmeyi sürdürüyor. Son olarak Alsancak Mahallesi 1441 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesi için yapılan bildirim üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

10 ton atık tahliye edildi

Ekipler tarafından yapılan kapsamlı çalışmada, kullanılamayacak durumdaki ev eşyaları, plastikler ve hurda niteliğindeki malzemeler tek tek çıkarıldı. Gün boyunca süren temizlik sonucunda 4 kamyon dolusu, yaklaşık 10 ton atık evden tahliye edildi. Böylece çevrede rahatsızlığa neden olan kötü koku ve hijyen sorunu tamamen giderildi.

Başkan Mutlu: “Halk sağlığı önceliğimizdir”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını vurgulayarak, “Komşularımızın sağlığı en büyük önceliğimiz. Temiz ve güvenli yaşam alanları için sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

İhbar hatları açık

Zabıta Müdürlüğü’nün yerinde tespitinin ardından başlatılan çöp ev müdahaleleri, vatandaşların bildirimleriyle gerçekleştiriliyor. Şikâyetler 444 35 66 numaralı telefon üzerinden ve Konak Belediyesi’nin resmi web sitesi aracılığıyla iletilebiliyor.