Ziraat Türkiye Kupası’nda İzmir temsilcileri Bornova 1877 SK, Karşıyaka, Menemen FK, Göztepe, Bucaspor 1928, İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 FK ve Altınordu, kupaya veda etti. İzmir’i grup aşamasında temsil eden tek takım ise Aliağa FK oldu. 2014 yılında kurulan sarı-siyahlılar, bu sezon gösterdikleri performansla Türkiye Kupası’nda gruplara yükselmeyi başardı.

Tarihi naşarı: Sivasspor’u deplasmanda yendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’a konuk olan Aliağa FK, rakibini 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasına adını yazdırdı. Aynı turda Beyoğlu Yeni Çarşı FK’ya 1-0 yenilen Göztepe’nin elenmesiyle birlikte, İzmir’i kupada temsil edecek tek takım Aliağa FK oldu. Bu sonuç, son yıllarda İzmir futbolu açısından dikkat çeken bir başarı olarak kayda geçti.

Lig performansı da göz kamaştırıyor

Aliağa FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta çıktığı 13 maçta topladığı 26 puanla üst sıralarda yer alıyor. Takımın ligdeki istikrarlı performansı, kupadaki başarılı çıkışıyla birleşerek ulusal arenada dikkat çekmesini sağladı.

Teknik Direktör Çetin: “Zorlu maçlar bizi bekliyor”

Sivasspor galibiyetinin ardından konuşan Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, takımının önemli bir aşamayı geride bıraktığını belirtti. Çetin, “İyi bir takıma sahibiz. Gruplarda zorlu mücadeleler bizi bekliyor. Ligde de iyi bir konumdayız. Oyuncularımı gösterdikleri performans için yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Dört rakibi aşarak gruplara yükseldi

Aliağa FK, kupada İnegöl Kafkas Spor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Serikspor ve Sivasspor’u eleyerek grup aşamasına yükseldi. Kulüp, hem tarihinde bir ilki gerçekleştirirken hem de İzmir’i tek başına temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

İzmir futbolunda yeni bir heyecan

Aliağa FK’nın grup aşamasındaki mücadelesi, sadece kulüp için değil, İzmir futbolu için de yeni bir heyecanın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Sarı-siyahlıların ortaya koyduğu performansın, kentin spor hafızasında özel bir yer edinmesi bekleniyor.