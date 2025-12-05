Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş’in yıllardır süren taşkın ve içme suyu problemlerine kalıcı çözüm getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde yürütülen 200 milyon liralık projeyle eski altyapı tamamen yenilenirken, yağmur suyu hatları ayrıştırılarak taşkın riski ortadan kaldırılıyor.

Çalışmalar yüzde 60 seviyesinde

Yapılan imalatların yüzde 60’a ulaştığını belirten İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, 2026 yılının ilk aylarında çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Erdoğan, “Kanalizasyonla birleşik çalışan yağmur suyu hatlarını ayırıyor, taşkın riskini tamamen kaldırıyoruz. İçme suyu ana isale hatlarını da yüksek basınca dayanıklı yeni borularla yeniliyoruz” dedi.

Şu ana kadar 2 bin 600 metre yağmur suyu hattı, 3 bin 900 metre isale hattı ve 500 metre atık su hattı döşendi.

“Ödemiş’in kaderi değişiyor”

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yatırımların ilçe için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz bu projeler sayesinde Ödemiş su taşkınlarından kurtulacak. Hemşehrilerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Altyapıda çağ atlayan bir Ödemiş hedefliyoruz” dedi.

İki dev yatırım eş zamanlı sürüyor

Proje kapsamında toplam 4 bin 850 metre yağmur suyu hattı, 420 metre sıra ızgara, 485 adet tekli ızgara döşenecek. Ayrıca 8 bin 600 metrelik yeni isale hattı ile su kaçakları ve kesintiler son bulacak.