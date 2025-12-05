Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi, ilçede tamamlanan 5 büyük projeyi Menderes Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete sundu. Törene CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Açılışı yapılan projeler; Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, Şehit Fethi Sekin Parkı, Pati Park, Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özdere Atatürk Kültür Merkezi oldu.

Gösteriler büyük ilgi gördü

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün vals gösterisi ve İzmir Down Sendromu Derneği’nin halk oyunu performansları izleyicilerden tam not aldı. Projeleri anlatan tanıtım filmleri ise büyük alkış topladı. Kurdele kesiminin ardından Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi gezildi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırmızı bayrağı göndere çekildi.

Başkan Çiçek: “20 ayda Menderes’te ilklere imza attık”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, göreve geldikten sonra 20 ayda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, “Yapamaz, maaş bile ödeyemez diyenlere rağmen çalıştık, söz verdiğimiz hizmetleri tek tek gerçekleştirdik. Kısıtlı imkânlara rağmen Menderes’te ilklere imza attık” dedi. Ekonomik baskıları bahane etmediklerini vurgulayan Çiçek, açılışı yapılan projelerin ilçenin farklı kesimlerine hitap ettiğini söyledi.

“Engelsiz hizmetten hayvan bakım merkezine geniş yelpazede yatırım”

Başkan Çiçek, projeleri şöyle özetledi:

• Engelsiz Çocuk Evi: Menderes’te bir ilk; merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in adı yaşatılıyor.

• Şehit Fethi Sekin Parkı: Kahraman polis memuru Fethi Sekin’in anısını yaşatacak bir yeşil alan.

• Pati Park: Can dostlar için özel tasarlanmış ilk park.

• Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: Yıllardır atıl durumdaki tesis yeniden hizmete kazandırıldı.

• Özdere Atatürk Kültür Merkezi: Hayırsever desteğiyle yenilenerek kültür-sanat merkezi hâline getirildi.

Tugay’a teşekkür ve dayanışma vurgusu

Başkan Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a destekleri için özel teşekkür ederek, “Bu tarihi gün tüm Mendereslilerin başarısıdır. Daha yeni başlıyoruz; Menderes’e verecek çok hizmetimiz var” ifadelerini kullandı.

Duygusal anlar

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Engelsiz Çocuk Evi’ne verilen isim nedeniyle duygusal bir konuşma yaptı ve teşekkürlerini iletti. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Yılmaz Demirel ise down sendromlu çocukların sahnedeki başarısına dikkat çekerek “Bu çocuklardan sevginizi eksik etmeyin” dedi.

“Menderes’te sosyal belediyecilik örneği”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes’te açılışı yapılan yatırımların sosyal belediyeciliğin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, “Kısıtlı bütçeye rağmen hayata geçirilen 5 yıldızlı projeleri için Başkan Çiçek’i kutluyorum” dedi.