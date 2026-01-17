Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde 16 Ocak 2026 günü yaşanan bir ölüm olayı, belediye hizmetlerindeki ihmal ve bir doktorun "mesai" savunmasıyla büyük bir skandala dönüştü.

Uzun süredir kanserle mücadele eden bir babanın evinde hayata gözlerini yummasının ardından, resmi defin işlemleri için gelmesi gereken belediye tabibinin saatlerce olay yerine gitmediği iddia edildi.

Polis, sağlık ekipleri geldi doktora bir türlü ulaşılamadı

Olay günü saat 15.30 sularında yapılan ihbarın ardından polis ve 112 acil sağlık ekipleri 15 dakika içinde olay yerine ulaşarak ölüm tespitini gerçekleştirdi. Ancak defin işlemlerinin başlatılması için yasal zorunluluk olan belediye tabibi onayı, acılı aileyi tam 4 saat boyunca evlatlarının naaşı başında çaresiz bıraktı.

'Mesai değişimi' savunması tam bir skandal

İddiaya göre, defalarca aranan 188 Cenaze Hizmetleri hattı ve ilgili birimler, sahadaki polis ekiplerinin çağrılarına dahi yanıt vermedi. Saatler süren bekleyişin ardından 19.45 sularında olay yerine gelen belediye doktorunun, "Nöbet değişimine yakındı, ihbar açıldıktan sonra 2 saat süremiz var" şeklindeki savunması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Kamu hizmeti de aksadı

Sadece yaslı aile değil, doktorun gelmesini bekleyen emniyet ve sağlık personeli de saatlerce olay yerinde rehin kaldı. Bir doktorun keyfi tutumu yüzünden polis ekiplerinin kendi bölgelerindeki diğer asayiş olaylarına müdahale edememesi, kamu hizmetinin açıkça aksatılması olarak değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Son Mühür ekibi, yaslı aileye ulaştı ve savcılıktaki tutanakları incelemeye başladı.