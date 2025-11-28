Katar’ın Doha kentinde düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası finalinde Avusturya’yı 1-0 mağlup eden Portekiz, turnuva tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Zaferi getiren golü 32. dakikada Anisio Cabral kaydetti.

Final heyecanı Doha’da yaşandı

FIFA U17 Dünya Kupası’nın finalinde Portekiz ile Avusturya, Doha’daki Uluslararası Halife Stadı’nda karşı karşıya geldi. Avrupa temsilcilerinin mücadelesi yüksek tempoda başladı ancak ilk yarının en kritik anı Portekiz’den geldi.

Cabral tarihe geçen golü attı

Portekiz’in genç yeteneği Anisio Cabral, 32. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, hem maçın hem de Portekiz’in turnuva tarihinin kaderini değiştirdi.

Avusturya ikinci yarıda skoru eşitlemek için baskıyı artırsa da Portekiz savunması kritik anlarda hata yapmadı.

Portekiz U17 düzeyinde ilk kez dünya şampiyonu

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Portekiz, FIFA U17 Dünya Kupası’nda ilk kez mutlu sona ulaştı. Genç yıldızların performansı, ülkenin altyapı başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Katar beş yıl boyunca ev sahibi

FIFA, Katar’ın 2025–2029 yılları arasında U17 Dünya Kupası’na üst üste beş yıl boyunca ev sahipliği yapacağını daha önce açıklamıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası’nın ardından Katar, bir kez daha uluslararası futbol organizasyonlarında merkez konuma yükseldi.