A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Bosna Hersek’i 93-71 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. İstanbul’da oynanan mücadelede milliler, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu dominant performansla farkı açmayı başardı.

Maça hızlı başlayan taraf Türkiye oldu

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren tempoyu elinde tutan milliler, Tarık Biberovic, Şehmus Hazer ve Ömer Faruk Yurtseven’in etkili oyunuyla 7. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 20-11. Ritmini bozmayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 29-20 önde kapattı.

Bosna Hersek ikinci periyotta oyuna ortak oldu

İkinci çeyreğe Onuralp Bitim’in turnikesiyle başlayan Türkiye, farkı çift hanelere taşıdı: 31-20. Ancak Bosna Hersek’in altı farklı oyuncudan skor katkısı alması dengeleri değiştirdi. Konuk ekip, devrenin bitimine 29 saniye kala farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 46-45. Milliler, soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Sertaç ve Tarık sahne aldı

İkinci yarıya daha agresif başlayan Türkiye, Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic’in arka arkaya gelen basketleriyle yeniden kontrolü eline aldı. Sertaç Şanlı’nın 29. dakikada çizgiden bulduğu isabet, farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 67-57. Milliler, final periyoduna 67-58 önde girdi.

Son periyotta üçlük bombardımanı farkı açtı

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, dördüncü çeyrekte adeta üçlük yağdırdı. Kenan Sipahi, Tarık Biberovic ve Şehmus Hazer’in dış atışlarıyla fark giderek açıldı. Bitime 23 saniye kala Yiğit Arslan’ın üçlüğü skoru 93-71 yaptı ve maç da bu sonuçla sona erdi.

Türkiye elemelerde liderlik mesajı verdi

Oyunun büyük bölümünü üstün götüren A Milli Takım, hem hücumdaki çeşitliliği hem de savunma disipliniyle Dünya Kupası yolunda umut verdi. Milliler, C Grubu’ndaki ikinci maçında güçlü rakiplerinden biriyle karşılaşacak.