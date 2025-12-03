Son Mühür - Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan kriz sürerken Portekizli futbolcu bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 30 Kasım’daki basın toplantısında Silva konusuna değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin."

Portekizli futbolcunun geleceğine dair belirsizlik devam ederken, Rafa Silva’nın yalnızca tek bir takımda oynamak istediği iddia edildi. Bu söylentiler Portekiz basınında yer aldı. Record’un haberine göre Rafa’nın Benfica’ya geri dönme ihtimali bulunuyor ve oyuncunun Benfica dışında bir kulüpte forma giymeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Haberde ayrıca Benfica’nın da Portekizli yıldızı yeniden kadrosuna katmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesi için Rafa’nın bonservisinin elinde olması gerektiği vurgulandı.

Benfica Başkanı Rui Costa ise Nacional maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Rafa Silva şu anda Beşiktaş’ın futbolcusu, Benfica’nın değil. Bu nedenle yorum yapmanın bir anlamı yok. Buradaki oyuncuların Noel hediyesi vermesi gerekiyor ve o zamana kadar tüm maçları kazanmaları şart” dedi.