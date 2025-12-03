Premier Lig’in 14. hafta açılış maçında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı. İngiliz devi, mücadeleye etkili başlayarak aradığı golü 17. dakikada Erling Haaland ile buldu.

Rekor getiren gol: 111 maçta 100 gol

Haaland’ın attığı bu gol, yalnızca maçın skorunu değil, Premier Lig tarihini de değiştirdi.

Norveçli yıldız, ligdeki 111. maçında 100 gole ulaşarak, Premier Lig’de bu sayıya en kısa sürede ulaşan oyuncu unvanını aldı.

Bu tarihi başarıyla Haaland, efsane isimleri geride bıraktı:

Alan Shearer: 124 maçta 100 gol

Harry Kane: 141 maç

Sergio Agüero: 147 maç

Thierry Henry: 160 maç

Bu sezon yine durdurulamıyor

Formunun zirvesinde olan Haaland, 2025 sezonunda çıktığı 19 maçta 20 gole ulaştı. Manchester City kariyerindeki istatistikleri ise dikkat çekiyor:

165 maç

144 gol

22 asist

Genç yıldız, hem kulüp hem Premier Lig tarihinde rekorları peş peşe kırmaya devam ediyor.

Gol krallığında zirvede

Erling Haaland aynı zamanda Premier Lig’de 15 golle gol krallığı yarışının lideri durumda. Sezonun geri kalanında da liderliği bırakması beklenmiyor.