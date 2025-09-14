Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Kuzalan köyü yakınlarında çıkan ev yangını, çevrede paniğe yol açtı. Süleyman Temiz’e ait ahşap evde başlayan yangın kısa sürede büyürken, vatandaşların müdahale çabaları büyük tehlike atlattı.

Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti

Yangını gören köylüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada evin içinde bulunan tüp, bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle çevrede büyük korku yaşandı. Yangına müdahale eden vatandaşlar, saniyelerle facianın eşiğinden döndü.

Patlama anı kameralara yansıdı

Kameralara yansıyan görüntülerde, alevlerin giderek büyüdüğü ve tüpün büyük bir gürültüyle patladığı anlar net bir şekilde görüldü. Patlama sonrası kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların geri çekilmesi olası bir can kaybını önledi.

“Sıcaklıktan geri çekilmiştik”

Olayı anlatan Orhan Önder, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle aktardı: “Alevlerin sıcaklığı nedeniyle geri çekilmiştik. İyi ki de geri çekildik. Çünkü hemen ardından tüp patladı. Sonrasında peş peşe patlamalar oldu.”

İtfaiye ormana yayılmadan söndürdü

İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ormana sıçramadan söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Jandarma inceleme başlattı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.