Son Mühür/ Beste Temel - Gaziemir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Porta Gaziemir Sosyal Tesisi’nin üçüncü şubesi olan Porta 3 Sarnıç, törenle hizmete girdi. Cumhuriyet Meydanı’nda açılan tesis, uygun fiyatlı ve nitelikli hizmet anlayışıyla yurttaşların buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Yoğun katılımlı açılış

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Işık: “Halkımızın yanında duruyoruz”

Açılışta konuşan Başkan Ünal Işık, ekonomik koşulların ağırlaştığı bir süreçte sosyal belediyeciliğin daha da önem kazandığını söyledi. Temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığına dikkat çeken Işık, “Bu dönemde kimseyi yalnız bırakmıyor, halkımızın yaşamını kolaylaştıracak kamusal alanlar oluşturuyoruz. Porta 3 Sarnıç, yurttaşlarımızın güvenle vakit geçirebileceği bir nefes alanıdır” dedi.

Kadın emeği merkeze alındı

Porta Gaziemir’in en önemli özelliklerinden birinin kadın emeğini öncelemesi olduğunu vurgulayan Işık, tesisin mutfağında kadınların üretim yaptığını ve ürünlerin Porta Kafe’de sunulduğunu belirtti. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini hedefleyen projelerin artarak süreceğini ifade etti.

“Kaynak kısıtlarına rağmen hizmet üretiyoruz”

Merkezi yönetimin yerel yönetimlerin kaynaklarını daraltan politikalarına rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini söyleyen Işık, “Hemşehrilerimizin sofrasına, eğitimine ve sağlığına dokunan hizmetlerden vazgeçmiyoruz. Gücümüzü halktan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamusal alan vurgusu

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Elvin Sönmez, kamusal alanların giderek daraldığı bir dönemde Porta 3 Sarnıç’ın önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi. Sönmez, tesisin kâr amacı gütmeden kent yaşamına dokunan bir anlayışla hayata geçirildiğini belirtti.

“Halkçı yerel yönetim örneği”

Sönmez, gençlerin, emeklilerin ve ailelerin bütçelerini zorlamadan bir araya gelebileceği nitelikli bir alan oluşturulduğunu ifade ederek, Porta 3 Sarnıç’ın dayanışma ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirdiğini dile getirdi.

Akdoğan: “Rant değil, halka hizmet”

Açılışta söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Gaziemir’de sosyal demokrat belediyeciliğin somut bir örneğinin sergilendiğini söyledi. Akdoğan, bu alanın rant odaklı bir projeye dönüştürülebileceğini ancak halktan yana bir tercihle kamusal alan olarak kente kazandırıldığını vurguladı.

Altyapı yatırımı hatırlatması

Akdoğan, Sarnıç bölgesinde yürütülen içme suyu şebeke ve iletim hattı projesine de değinerek, altyapı yatırımlarının kent yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Porta 3 Sarnıç’ın hizmete açılmasıyla birlikte Gaziemir’de yurttaşların sosyal yaşama katılımını artıracak yeni bir kamusal alan daha kent yaşamına kazandırılmış oldu.