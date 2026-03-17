Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş., Balçova’da uzun süredir kamuoyunda tartışılan bir taşınmaz için kat karşılığı inşaat ihalesi düzenleme kararı aldı. Balçova Belediyesi ile ortak mülkiyete sahip olan taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek anahtar teslim projenin ihalesinin 30 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.

Parselin özellikleri ve konumu

Toplam 8 bin 856 metrekare büyüklüğündeki alan, Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi’nde yer alan 25034 ada 1 parseli kapsıyor. Söz konusu taşınmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsü içerisinde bulunurken, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne de komşu konumda yer alıyor.

İmar değişikliği tartışma yaratmıştı

Parselin imar durumu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla “belediye hizmet alanı” statüsünden çıkarılarak “turizm-ticaret alanı”na dönüştürüldü. Bu değişiklik, meclis görüşmelerinde muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edildi. Yeni plan kapsamında yapılaşma yüksekliği 5 kattan 9 kata çıkarılırken, emsal oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Planlar yargıya taşınmıştı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, söz konusu imar planı değişikliklerine itiraz ederek süreci yargıya taşıdı. Dava süreci devam ederken ihalenin yapılacak olması ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.