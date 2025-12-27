Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Mahzuni’nin Türküleriyle Buluşuyoruz” etkinliği, Fakir Baykurt Salonu’nda büyük ilgi gördü. Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Aşık Mahzuni Şerif’in eserleri, salonu dolduran yurttaşların coşkulu katılımıyla yankı buldu.

Türkülerle anma, şiirlerle hatırlama

Program, Aşık Mahzuni Şerif’in yaşamını ve sanat yolculuğunu anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Ardından Mahzuni’nin türkülerinin yanı sıra şiirleri de seslendirildi. Halkın sesi olarak hafızalara kazınan eserler, katılımcıların hep bir ağızdan eşlik etmesiyle anlam kazandı.

Yoğun katılım, güçlü alkış

Etkinlik sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı. Programa yurttaşların yanı sıra meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Örgütü katıldı.

Başkan Yıldız’dan Mahzuni vurgusu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Mahzuni Şerif’in halktan yana duruşuna dikkat çekerek, onun eserlerinin yalnızca müzikal bir miras değil, ortak bir vicdan olduğunu ifade etti. Yıldız, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını, Mahzuni’nin adalet ve eşitlik arayışını gelecek kuşaklara aktarmayı görev bildiklerini belirtti. Bu tür etkinliklerle hem geçmişin hatırlandığını hem de geleceğe daha güçlü adımlar atıldığını vurguladı.