Ünlü pop yıldızı Tarkan, İstanbul’daki konser maratonunun ikinci gecesinde Volkswagen Arena sahnesine çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.nGeçtiğimiz yaz Avrupa turnesiyle hayranlarını coşturan Tarkan, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul konserinde en sevilen parçalarını canlı olarak seslendirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen müzikseverler salonu doldururken, etkinlik öncesinde mekan çevresinde uzun kuyruklar oluştu.

Konserine ikonik şarkısı "Ölürüm Sana" ile başlayan Tarkan, "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Şerbetli", "Acımayacak", "Sen Başkasın" ve "Ay" gibi hitlerini peş peşe seslendirdi. Hayranlarını selamlayan sanatçı, “Biz sonunda kavuştuk mu? Şükürler olsun. Sizi çok özledim. İstanbul’un yeri başka. Arayı açtık biliyorum ama bugün bunun acısını çıkaracağız” sözleriyle coşkuyu katladı.

Adeta mest ettiler

Sahnede Tarkan’a elektro gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz, vokallerde ise Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik etti.

Konserler devam edecek

Tarkan, İstanbul’daki konserlerini 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da sürdürecek. İlk dört konserin biletleri 45 dakikada tünerken, sonraki dört gösterinin biletleri de yaklaşık bir saat içinde kapışıldı.