Son Mühür- Edinilen bilgilere göre Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, sabah saatlerinde Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine giriş yaptı. İki isim, saat 09.45 sularında araçtan inerek yürüyerek Emniyet binasına geçti.

“Şüpheli” sıfatıyla ifade verecekler

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Soruşturmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bazı mali işlemlerle ilgili iddialar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nde tutuklu

Ekrem İmamoğlu’nun, halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu biliniyor. Soruşturmanın seyri ve bugün alınacak ifadelerin ardından yeni bir gelişme olup olmayacağı merak konusu.

Emniyetteki süreç devam ediyor

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınmasının ardından dosyanın savcılığa gönderilmesi bekleniyor. Emniyet binası önünde basın mensuplarının da gelişmeleri takip ettiği bildirildi.